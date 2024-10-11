Войти
ТАСС

Вертолеты ЧФ начали оснащать пулеметами с тепловизорами

400
0
+2
Лаборатория ППШ
Лаборатория ППШ.
Источник изображения: ntc-fz.ru

Комплекс предназначен для эффективного поиска и уничтожения беспилотников

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Тепловизионный комплекс для пулеметов "Кречет", предназначенный для эффективного отражения атак безэкипажных катеров и уничтожения дронов, начали устанавливать на вертолеты Черноморского флота (ЧФ). Об этом ТАСС сообщили в компании - разработчике комплекса "Лаборатория ППШ".

"Наш комплекс "Кречет" с пулеметами стал устанавливаться на вертолеты Черноморского флота. Очень эффективно отрабатывает, в том числе в Севастополе. Уничтожает беспилотники, БЭКи", - рассказали в компании.

Там отметили, что комплекс является дешевым и практичным решением для уничтожения беспилотных средств поражения. Он работает от аккумулятора 48 часов и позволяет засекать цели на расстоянии более 1 км.

Ранее в "Лаборатории ППШ" рассказывали ТАСС, что тепловизионный комплекс для эффективного отражения атак безэкипажных катеров разрабатывался во взаимодействии с ЧФ. Он адаптирован для пулеметов и сейчас устанавливается на корабли флота.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802, а также комплекс "Тритон". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
БПЛА
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 15:47
  • 5139
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке
  • 11.10 14:10
  • 0
ПВО: прошлое и настоящее
  • 11.10 09:50
  • 2
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 11.10 06:10
  • 14
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.10 04:46
  • 0
В связи с темой "СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С"
  • 11.10 01:23
  • 1
Тайный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине (The National Interest, США)
  • 10.10 21:24
  • 3
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности