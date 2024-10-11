Вертолеты ЧФ начали оснащать пулеметами с тепловизорами

Комплекс предназначен для эффективного поиска и уничтожения беспилотников

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Тепловизионный комплекс для пулеметов "Кречет", предназначенный для эффективного отражения атак безэкипажных катеров и уничтожения дронов, начали устанавливать на вертолеты Черноморского флота (ЧФ). Об этом ТАСС сообщили в компании - разработчике комплекса "Лаборатория ППШ".

"Наш комплекс "Кречет" с пулеметами стал устанавливаться на вертолеты Черноморского флота. Очень эффективно отрабатывает, в том числе в Севастополе. Уничтожает беспилотники, БЭКи", - рассказали в компании.

Там отметили, что комплекс является дешевым и практичным решением для уничтожения беспилотных средств поражения. Он работает от аккумулятора 48 часов и позволяет засекать цели на расстоянии более 1 км.

Ранее в "Лаборатории ППШ" рассказывали ТАСС, что тепловизионный комплекс для эффективного отражения атак безэкипажных катеров разрабатывался во взаимодействии с ЧФ. Он адаптирован для пулеметов и сейчас устанавливается на корабли флота.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802, а также комплекс "Тритон".