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ТАСС

Бронирование от мобилизации приостановили после недовольства Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Президент Украины возмущался, что забронировали 1,5 млн человек, приводит издание "Экономическая правда" слова источника в правительстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 млн человек от мобилизации, правительство до 15 ноября приостановило действие круга положений по определению критически важных предприятий, работники которых могут получить бронь. Об этом говорится в решении кабмина, которое есть в распоряжении украинского издания "Экономическая правда".

"Президент был на совещании кабмина. Возмущался, что забронировали 1,5 млн [человек]", - приводит издание слова источника в правительстве.

Согласно документу, до 15 ноября планируется провести аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций, а Минэкономики Украины должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать кабмин. Минэкономики вместе с Минобороны должны представить правительству проект, предусматривающий решение по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмене отсрочки от призыва при выявлении необоснованных случаев.

"Остановить до 15 ноября 2024 года действие положений критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики", - говорится в документе.

Центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим госорганам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий до урегулирования этого вопроса, подытоживает издание. 

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