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Техкульт

Американские военные управляют оружием и техникой с помощью кастомных игровых контроллеров

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Контроллер

За последние десятилетия понятие «игра в войну» прошло довольно интересную эволюцию. Вначале детская забава перекочевала на экраны компьютеров, став поистине гигантским сегментом IT-индустрии, и уже оттуда, благодаря современным технологиям — на военные полигоны и даже на вполне реальные поля сражений.


Контроллер

Так, Министерство обороны США активно разрабатывает системы управления боевой техникой на базе оборудования для видеоигр — в частности, напоминающих геймпад Xbox. Одна из таких систем предназначена для нейтрализации выпущенных снарядов с помощью трехкиловаттного лазера, установленного на 18-тонном грузовике. Она управляется контроллером FMCU с набором кнопок и двумя стиками, который мало чем отличается от стандартных контроллеров Xbox, PlayStation и Nintendo.

Контроллер

Не секрет, что геймпады Xbox повсеместно используются операторами БПЛА, а контроллер Xbox 360 — даже для управления перископом АПЛ ВМС США «Колорадо». В ходе конфликта в Украине операторы ВСУ используют портативный игровой компьютер Valve Steam Deck для управления БПЛА и автоматическими турелями.

Александр Агеев

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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
ИТ
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