Джо Байден «слился». Почему Украина не получит новое оружие от США до выборов

Заседание на базе «Рамштайн» по Украине перенесли из-за изменившихся планов Байдена

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Дж. Каволи составил список имеющихся у США систем вооружения, которые могли бы помочь Украине в ее борьбе с Россией. Об этом сообщает CNN. При этом заседание на базе «Рамштайн» по Украине, которое должно было состояться на этой неделе, перенесли из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена. Почему "список Каволи" выглядит неубедительно и Киеву не стоит рассчитывать на более современное оружие от западных партнеров в ближайшее время - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Список Каволи»

В приложении к секретному докладу о стратегии администрации Джо Байдена в отношении Украины, который был представлен конгрессу в начале прошлого месяца, генерал Кристофер Каволи изложил список возможностей США, которые, по словам лиц, знакомых с документом, могли бы помочь украинским военным более эффективно вести боевые действия против ВС РФ.

В этот перечень, по данным CNN, вошли крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» и система связи, известная как Link 16 (TADIL J). Последняя представляет собой тип тактической сети обмена данными, близкому к реальному масштабу времени, и используется США и государствами - участниками НАТО. Link 16 является одной из составных частей семейства тактических сетей передачи данных TADIL (Tactical Digital Information Link). Это коммуникационная, навигационная и идентификационная система, которая поддерживает обмен данных между тактическим командованием, самолетами, кораблями и подразделениями сухопутных войск. Связь осуществляется на ультравысокой частоте.

Кристофер Каволи. Источник: Global Look Press

Украина, по информации CNN, неоднократно запрашивала обе системы. В списке генерала Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, были бы полезными. Но официальные лица США

ранее выражали обеспокоенность по поводу попадания в руки России секретных американских технологий, которые используются в тех или иных образцах вооружения и военной техники.

Помимо всего прочего, добавляет американский телеканал, ракеты класса «воздух-поверхность», которые запускаются с истребителей, могут оказаться бесполезными для Воздушных сил Украины, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе.

Для начала отметим, что озвученный CNN список включает всего две позиции (что явно не может быть на самом деле). Не указан даже конкретный тип крылатой ракеты воздушного базирования. Если «список Каволи» на самом деле существует (а это еще и вовсе не факт), то в него наверняка должны входить несколько десятков (если не сотен) позиций, в которых детально были бы расписаны те или иные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также соображения по их боевому применению.

Обратим внимание и на тот факт, что схема работы государственного и военного аппарата во всех странах примерно одинакова. И в этом плане генерал Каволи не мог заниматься какой-либо самодеятельностью. Он получил задачу от Белого дома и Пентагона - представить предложения. И генерал их представил. А далее решение - пускать «список Каволи» в дело или ограничиться заслушиванием - принимает политическое руководство государства.

И крайне сомнительной выглядит ситуация, при которой генерал Каволи и его штаб (а также соответствующие службы ОВС НАТО), получив задачу от политического руководства страны, выдали итоговой документ в виде всего двух позиций - ракеты и системы связи.

Если бы это произошло на самом деле, то после такого афронта Белый дом должен был немедленно отстранить генерала Каволи от занимаемой должности, назначить его с понижением или уволить в запас, штаб Объединенных вооруженных сил НАТО в Монсе расформировать и в последующем назначить на освободившиеся должности более ответственных генералов и офицеров.

Ситуация-то выглядит анекдотической - штаб, командования родов войск и специальных войск, учреждения и органы тыла ОВС НАТО в Монсе напряженно трудились в течение продолжительного срока под руководством главкома и в результате представили руководству страны два пункта. В конце концов, не к утру же Каволи была поставлена задача выдать предложения.

Джо Байден «слился»

Как далее пишет CNN, прошло почти три года с начала войны, а украинцы все еще умоляют США предоставить им более современное вооружение и снять ограничения на использование ракетных систем дальнего радиуса действия, предоставленных США. А поскольку до президентских выборов в США осталось меньше месяца, будущее поддержки Украины со стороны США остается неопределенным. И это при том, что США заявляют, что работают над тем, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы продержаться как минимум до конца 2025 года.

10 октября в Германии должна была состоятся встреча президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Однако в самый последний момент глава Белого дома отменил свой визит в Германию.

Также, как пишет издание Spiegel, заседание по Украине в формате "Рамштайн", которое должно было состояться в Германии 12 октября, было перенесено из-за изменившихся планов президента США.

И, по большому счету, вопросы, которые должны были обсуждаться на этом саммите, повисли в воздухе. Европейские лидеры внезапно остались «без руководящей и направляющей силы» и никаких принципиальных решений ни по перспективам дальнейшего ведения боевых действий на Украине, ни по применению Киевом дальнобойного оружия для ударов по объектам в глубине России, ни по объемам и срокам поставок Украине вооружения и военной техники принять не могут. Даже некому рассматривать и утверждать «план победы» Владимира Зеленского.

Джо Байден «слился» в самый неподходящий момент.

По всей видимости, никакие судьбоносные решений до 5 ноября приняты так и не будут. Разве что продолжатся поставки Киеву вооружения и военной техники в объемах, необходимых для того, чтобы не допустить обвала фронта.

Так что и «список Каволи» вряд ли будет пущен в дело в ближайшее время. Складывается впечатление, что на данном этапе в США просто некому принимать решения оперативно-стратегического и стратегического уровней.

"Расплывчатый план победы"

Что касается разрешения на удары дальнобойным оружием, то официальные лица США периодически заявляют, что Россия все равно переместила некоторые из своих наиболее ценных объектов за пределы 180-мильной дальности действия ракет ATACMS. Однако в Киеве утверждают, что в пределах досягаемости все еще находится множество российских объектов, включая военные базы, производственные и логистические объекты, которые могут стать стратегическими целями. Но Джо Байден больше не встретится с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем после того, как отменил поездку в Германию на встречу Контактной группы по обороне Украины на этой неделе, и остается маловероятным, что США изменят свою политику в отношении ракет дальнего радиуса действия.

В заключение CNN отмечает, что план администрации Белого дома по достижению победы на Украине остается расплывчатым. Секретная стратегия, представленная конгрессу США, определяла победу лишь в расплывчатых терминах украинского суверенитета и самоопределения. В другом засекреченном приложении, по данным CNN, предлагались категории, которые можно было бы использовать для оценки успеха, например, возвращенная территория, но не содержалось никаких критериев.

На данный момент картина на поле боя остается нестабильной, полагают в CNN. Россия добилась значительных успехов на востоке Украины, что официальные лица в США считают приоритетом Владимира Путина.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок