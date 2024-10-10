Эксперты объяснили значимость ударов по портовой инфраструктуре Одесской области

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер. Эта морская гавань давно превратилась в одну из важнейших точек поставки вооружений для ВСУ. Однако для этой цели противник использует торговые и гражданские суда. Как Россия определяет, на каких именно плавсредствах перевозятся боеприпасы, и как обстрелы портов скажутся на боеспособности украинской армии?

В ночь с понедельника на вторник российские военные нанесли удары по портам в Одессе и Ильичевске (Черноморск). Об этом РИА "Новости" сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, обстрел был совершен во время разгрузки прибывших в гавань судов.

Это не первый удар по портовой инфраструктуре противника. Напомним, 6 октября Минобороны РФ в своем Telegram-канале отчиталось об уничтожении в поселке Новые Беляры судна-контейнеровоза с боеприпасами. Корабль доставлял ВСУ европейское вооружение. Его ликвидация проводилась при помощи ракетного комплекса "Искандер-М". Еще один удар по "сухогрузу с ракетами и боеприпасами" был нанесен 21 сентября.

"Украинские порты Одесской области – основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, горюче-смазочными материалами (ГСМ) и техникой", – пишет Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима. Он также выразил надежду, что "хабы" для западной помощи "совсем перестанут" работать.

По словам военного эксперта Александра Хроленко, торговые иностранные суда давно используются союзниками Украины для передачи им боеприпасов. Кроме того, на некоторых кораблях солдаты ВСУ размещали зенитные ракетные комплексы, системы залпового огня, а также безэкипажные катера (БЭК).

В связи с этим суда в Одесской области являются законной целью для российских ударов. Учащение обстрелов портовой инфраструктуры он называет "концептуальным изменением в тактике Вооруженных сил". В результате подобных действий со стороны Москвы западные страны постепенно теряют логистические возможности для поддержки ВСУ.

"Порты Одесской области, вероятно, испытывают высокий процент загруженности", – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его словам, через них до сих пор проходят поставки зерна, чем и объясняется редкость атак по местной инфраструктуре. "Распознать, на каких судах продовольствие, а на каких размещены боеприпасы, достаточно сложно", – поясняет он.

"На этом фоне России необходимо усиливать радиоэлектронную и агентурную разведки. Тем более портов, откуда идет оружие, не так уж и много, все их можно контролировать в разной степени. Но и противник, конечно, все это учитывает при погрузке. К тому же украинские суда часто идут в территориальных водах других государств, и это тоже осложняет атаки на перевозчиков оружия", – заметил собеседник.

"При этом польза таких ударов состоит не только в уничтожении конкретного груза. Подрядчики, которые берутся за перевозку оружия, получают сверхприбыль, потому охотно берутся за доставку. Но когда к ним придет осознание риска уничтожения судов, они сто раз подумают, прежде чем соглашаться на снабжение Украины", – акцентирует Козюлин.

Удары по Одесским портам крайне важны в плане нарушения логистических цепочек противника, считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. "Местная инфраструктура является важнейшим центром поставок вооружений для ВСУ из государств НАТО", – напоминает он.

"В основном корабли идут из портов Болгарии и Румынии.

Противник пытается скрыть факт передачи боеприпасов или техники с помощью судов, замаскированных под торговые. Применяются и "липовые" флаги", – рассказывает собеседник.

"Точных данных о том, какой именно процент вооружений проходит через морские каналы, нет. Однако у нас имеются все основания полагать, что Одесская область является ключевым хабом для восполнения военных нужд ВСУ. Отмечу, что процесс ликвидации судов-доставщиков военной техники наращивается улучшением качеств российской разведки", – добавляет эксперт.

"Наши войска не бьют по судам бездумно. Москва не ставит задач полного прекращения морской связи Украины с внешним миром. ВС РФ всего лишь пытаются остановить поток вооружений.

Для исключения ударов по реальным гражданским кораблям проводится целый ряд подготовительных мероприятий.

Во-первых, проверяется история судна: где оно было замечено ранее, что перевозило в прошлом, имелись ли случаи транспортировки боеприпасов. Во-вторых, налаживается контакт с российской агентурой, внедренной в ряды ВСУ. Именно через них наши военные и узнают, когда и при каких обстоятельствах планируется заход в порт очередного "притворщика", – говорит собеседник.

"Работают и хакеры. Взламывая базы данных противника, мы получаем информацию о подлинных намерениях команды того или иного корабля. Таким образом, вероятность нанесения удара по гражданскому транспорту сводится к минимуму. Сообщения, поступившие от разных источников, соотносятся друг с другом, в результате чего у ВС РФ складывается полная картина происходящего", – дополняет эксперт.

"Важно понимать, что удары по портам Одесской области также способствуют снижению трафика поставок. Для противника повышается количество издержек, связанных с необходимостью проведения восстановительных работ, возможных выплат поставщикам. Полностью прекратить передачу техники, конечно, не выйдет, но значительно урезать возможности для нее – в наших силах", – заключил Рожин.

Ольга Волошина,

Евгений Поздняков