В ВС РФ рассказали о применении ВСУ FPV-дронов для атак на солдат-одиночек

Инструктор специального отряда им. генерала Д. М. Карбышева Добровольческого корпуса с позывным Аристокл отметил, что часто дроны ВСУ используют для дистанционного минирования

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно нарастили количество беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО за последние четыре месяца и начали их применять для поражения не только скоплений людей или техники, но и каждого отдельного пехотинца в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил инструктор специального отряда им. генерала Д. М. Карбышева Добровольческого корпуса, действующего в интересах Южной группировки войск, с позывным Аристокл.

"Огромное количество робототехники, такого количества коптеров и дронов-камикадзе мы до сих не встречали. За последние месяца четыре произошло значительное увеличение FPV-дронов противника: если они раньше били по технике и по скоплениям людей, то сейчас не стесняются бить по каждому отдельному пехотинцу", - сказал Аристокл.

Он уточнил, что часто дроны ВСУ используют для дистанционного минирования. Кроме того, противник регулярно применяет новые образцы мин и гранат, с которыми раньше ВС РФ не имели дела. "Огромная доля инженерных боеприпасов стран НАТО. Мы начали сталкиваться с ними, когда мы брали Артемовск [украинское название - Бахмут], но тогда их доля была значительно меньше. Сейчас мы все реже встречаем инженерные боеприпасы советского производства, огромное количество инженерных боеприпасов иностранного производства", - сказал Аристокл.

Как отметил собеседник агентства, саперы ВС РФ регулярно повышают квалификацию и обмениваются информацией касательно "сюрпризов" украинской армии, чтобы понимать, как лучше их обезвреживать, ведут регулярные разведывательные миссии, чтобы определить и обезвредить мины на подходах к линии боестолкновения с российской стороны.