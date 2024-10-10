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ТАСС

Замглавы МО РФ обсудил с уходящим и новым военными атташе КНР сотрудничество

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Флаги КНР и России
Флаги КНР и России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление и расширение сфер взаимодействия в области обороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с завершающим свою работу в РФ атташе по вопросам обороны при посольстве Китайской Народной Республики (КНР) в России генерал-майором Куй Яньвэем. На ней были подняты актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с атташе по вопросам обороны при Посольстве Китайской Народной Республики в Российской Федерации генерал-майором Куй Яньвэем, завершающим свое пребывание в нашей стране. Стороны обсудили актуальную повестку двустороннего военного сотрудничества, подтвердили обоюдный настрой на укрепление и расширение сфер взаимодействия в области обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Куй Яньвэй выразил благодарность российской стороне за оказанную всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его миссии в России. "Во встрече также принял участие генерал-майор Ли Юйгэ, который назначен новым атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в РФ", - добавили в российском военном ведомстве. 

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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