Замглавы МО РФ обсудил с уходящим и новым военными атташе КНР сотрудничество

Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление и расширение сфер взаимодействия в области обороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с завершающим свою работу в РФ атташе по вопросам обороны при посольстве Китайской Народной Республики (КНР) в России генерал-майором Куй Яньвэем. На ней были подняты актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с атташе по вопросам обороны при Посольстве Китайской Народной Республики в Российской Федерации генерал-майором Куй Яньвэем, завершающим свое пребывание в нашей стране. Стороны обсудили актуальную повестку двустороннего военного сотрудничества, подтвердили обоюдный настрой на укрепление и расширение сфер взаимодействия в области обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Куй Яньвэй выразил благодарность российской стороне за оказанную всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его миссии в России. "Во встрече также принял участие генерал-майор Ли Юйгэ, который назначен новым атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в РФ", - добавили в российском военном ведомстве.