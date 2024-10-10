КБ "Вымпел" готовит конструкторскую документацию для катера проекта 1388НЗТМ

Конструкторское бюро "Вымпел" завершило первый этап разработки рабочей конструкторской документации на постройку вспомогательного катера проекта 1388НЗТМ. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу КБ.

Как отмечается, работы завершились в сентябре 2024 года в соответствии с плановыми сроками. Подготовлена документация по корпусу 1-го и 2-го строительных районов для обеспечения закладки и строительства катера проекта 1388НЗТМ.

Вспомогательный катер проекта 1388НЗТМ КБ "Вымпел"

Строительство катера ведет "Сокольская судоверфь".

Катер спроектирован на класс КМ★Ice2 [1] R2-RSN (4,5) AUT3 Российского морского регистра судоходства и предназначен для участия в обеспечении мероприятий подготовки кораблей ВМФ.