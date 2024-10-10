Американский генерал призвал Киев вернуть уклонистов из ЕС и отправить на фронт

Бен Ходжес заявил, что "в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес призвал власти Украины найти способы вернуть из европейских стран своих уклонистов для их дальнейшей отправки на фронт.

"Я живу во Франкфурте. Тут, в Германии, а также в Польше, в Румынии, других частях Европы миллионы украинцев! Тут есть и молодые люди соответствующего призывного возраста. Они должны быть там, где они нужны, - на родине, на Украине", - заявил он в интервью украинской журналистке и телеведущей Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале.

Ходжес также считает, что украинские власти должны найти меры, которые позволят вернуть уклонистов домой. "Очень много мы слышим о том, что люди ездят на дорогих автомобилях. Это украинцы где-то на юге Франции разъезжают. Всегда бывает какой-то процент таких людей, но он слишком большой, этот слой. Украинскому правительству стоило бы доказать этим людям, что они должны были бы вернуться на Украину и встать в ряды ее защитников", - сказал американский генерал.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют силу, а в армию попадают даже непригодные по состоянию здоровья. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. По данным председателя комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрия Наталухи, по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются выехать с Украины по поддельным справкам или нелегально, зачастую рискуя жизнью, пробуя пересечь границу вплавь или через горы.