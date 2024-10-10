Генерал ФРГ отметил наращивание темпов мобилизации на Украине с весны

При этом телеканал ARD отмечает, что в стране "менее оптимистично оценивают нынешнюю мобилизацию"

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг утверждает, что Украине удалось с весны значительно нарастить темпы мобилизации.

"У нас есть возможность ознакомиться с числами по призыву в армию. И они с весны значительно выросли, а именно, в пятизначном диапазоне", - заявил немецкий военный в интервью редакционному объединению RND.

Как отметил в связи с этим телеканал ARD, "на самой Украине менее оптимистично оценивают нынешнюю мобилизацию".