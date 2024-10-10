Зеленский рассчитывает на завершение конфликта не позднее 2025 года

Президент Украины отметил, что к ноябрю Киев намерен подготовить документ, который предполагается представить на новой конференции по урегулированию

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Украина хотела бы завершения конфликта не позднее 2025 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Хорватии. Трансляция велась на сайте офиса президента Украины.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс продвинуть ситуацию к миру и продолжительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор в пользу решительных действий по завершению <...>. Не позднее 2025 года", - сказал он.

Зеленский добавил, что к ноябрю Украина рассчитывает подготовить документ, который предполагается представить на новой конференции по урегулированию на Украине, однако не уточнил, когда планируется эту конференцию провести. Ранее о том, что ее не получится собрать в ноябре, сообщили в офисе президента Украины.

В Киеве неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского. В конце сентября перед поездкой в США Зеленский заявил, что у него есть некий "план", который состоит в усилении давления на Россию и который он сначала покажет американскому президенту Джо Байдену. Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что гражданам страны "план" покажут только после того, как его презентуют западным партнерам Киева, при этом некие чувствительные элементы останутся закрытыми для населения страны.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.