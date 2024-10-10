Макрон пообещал оснастить "бригаду Анны Киевской" французским вооружением

Инструктор французской армии (справа) проверяет миномет перед тем, как украинские солдаты начнут стрелять из него во время учений с французскими военными в военном учебном комплексе в Польше 4 апреля 2024 года.

Сейчас обучаются 2,3 тыс. украинских солдат в регионе Гранд-Эст, подчеркнул президент Франции

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал кадры подготовки украинских военных, пообещав подготовить для ВСУ полноценную бригаду с французским вооружением. Соответствующее сообщение размещено в Х (ранее Twitter).

"Я взял на себя обязательство: наши военные в настоящее время обучают 2,3 тыс. украинских солдат в регионе Гранд-Эст [на востоке Франции], предоставляя им оборудование, которое они будут использовать при выполнении задач. Бригада "Анны Киевской" будет обучена и оснащена благодаря поддержке Франции", - написал он.

Свое послание глава государства сопроводил видеороликом, на котором запечатлены люди в камуфляже с французскими и украинскими флагами, а также шевроном с изображением белого скорпиона на красно-черном фоне. на видео демонстрируется стрельба из артиллерийской установки, имитация боя в городской застройке, обучение минно-взрывному делу, стрельба из снайперских винтовок и гранатометов. Свое сообщение президент также продублировал на украинском языке.

Ранее Agence France-Presse сообщало, что Макрон планирует 9 октября посетить полигон на востоке Франции, где проходят обучение украинские военные из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В поездке его должны были сопровождать министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Франция намерена оснастить 155-ю бригаду 128 бронетранспортерами VAB, 18 самоходными артиллерийскими установками Caesar, 18 легкими колесными танками AMX-10 RC, 20 противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Milan и 10 военными грузовиками TRM.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.