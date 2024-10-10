Хорватия передала Украине помощь в €300 млн с 2022 года

В стране рассчитывают на совместное с Киевом оборонное производство и обмен разведданными, отметил премьер Андрей Пленкович

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Хорватия предоставила Украине помощь в размере €300 млн с февраля 2022 года, Загреб рассчитывает на совместное с Киевом оборонное производство и обмен разведданными. Об этом говорится в соглашении о долгосрочном сотрудничестве и поддержке, подписанном ранее в среду премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"С февраля 2022 года Хорватия предоставила Украине в общей сложности порядка €300 млн экономической, финансовой, гуманитарной, развивающей и другой помощи. Это включает 11 пакетов военной помощи. Хорватия продолжит оказывать помощь Украине в соответствии с национальным законодательством и конституционными требованиями. Стороны вновь подтверждают, что продолжат укреплять сотрудничество, выполняя двусторонние и долгосрочные обязательства в ряде областей", - говорится в документе, опубликованном изданием Večernji.

В документе подчеркивается, что Хорватия намерена оказывать поддержку до тех пор, пока "Украина не одержит победу", а наращивание помощи будет "способствовать усилиям Украины по самозащите". "Украинская оборонная промышленность может стать мощным инструментом Украины и евро-атлантической безопасности. Для этого участники определят возможности совместного оборонного производства, в том числе реализации совместных проектов с локализацией на Украине с целью продвижения общих экономических интересов и укрепления стратегических связей", - отмечается в соглашении. Кроме того, стороны соглашаются "обмениваться разведданными, опытом и извлеченными уроками для развития своего потенциала кибербезопасности и киберзащиты, а также для улучшения своей киберустойчивости и защиты критически важной инфраструктуры, в том числе посредством обмена технической помощью".

Ранее Пленкович и Зеленский по итогам двусторонней встречи подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке.

Зеленский прибыл в Хорватию 9 октября, чтобы принять участие в саммите государств Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине. Мероприятие проходит в хорватском Дубровнике. По итогам саммита ожидается принятие Дубровницкой декларации. Отмечается, что основные элементы документа включают осуждение действий России и поддержку Украины, включая "мирный план" Зеленского, а также поддержку европейского пути Украины. В мероприятии принимают участие представители 14 стран.