Войти
ТАСС

Хорватия передала Украине помощь в €300 млн с 2022 года

398
0
0
Флаг Хорватии
Флаг Хорватии.
Источник изображения: © Flickr / ahenobarbus

В стране рассчитывают на совместное с Киевом оборонное производство и обмен разведданными, отметил премьер Андрей Пленкович

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Хорватия предоставила Украине помощь в размере €300 млн с февраля 2022 года, Загреб рассчитывает на совместное с Киевом оборонное производство и обмен разведданными. Об этом говорится в соглашении о долгосрочном сотрудничестве и поддержке, подписанном ранее в среду премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"С февраля 2022 года Хорватия предоставила Украине в общей сложности порядка €300 млн экономической, финансовой, гуманитарной, развивающей и другой помощи. Это включает 11 пакетов военной помощи. Хорватия продолжит оказывать помощь Украине в соответствии с национальным законодательством и конституционными требованиями. Стороны вновь подтверждают, что продолжат укреплять сотрудничество, выполняя двусторонние и долгосрочные обязательства в ряде областей", - говорится в документе, опубликованном изданием Večernji.

В документе подчеркивается, что Хорватия намерена оказывать поддержку до тех пор, пока "Украина не одержит победу", а наращивание помощи будет "способствовать усилиям Украины по самозащите". "Украинская оборонная промышленность может стать мощным инструментом Украины и евро-атлантической безопасности. Для этого участники определят возможности совместного оборонного производства, в том числе реализации совместных проектов с локализацией на Украине с целью продвижения общих экономических интересов и укрепления стратегических связей", - отмечается в соглашении. Кроме того, стороны соглашаются "обмениваться разведданными, опытом и извлеченными уроками для развития своего потенциала кибербезопасности и киберзащиты, а также для улучшения своей киберустойчивости и защиты критически важной инфраструктуры, в том числе посредством обмена технической помощью".

Ранее Пленкович и Зеленский по итогам двусторонней встречи подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке.

Зеленский прибыл в Хорватию 9 октября, чтобы принять участие в саммите государств Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине. Мероприятие проходит в хорватском Дубровнике. По итогам саммита ожидается принятие Дубровницкой декларации. Отмечается, что основные элементы документа включают осуждение действий России и поддержку Украины, включая "мирный план" Зеленского, а также поддержку европейского пути Украины. В мероприятии принимают участие представители 14 стран. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хорватия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 19:51
  • 2
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:49
  • 5135
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 16:41
  • 0
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности
  • 10.10 07:37
  • 1
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 10.10 01:01
  • 0
В тему о нападениях с моря, и защитах от них
  • 09.10 19:26
  • 0
По поводу "ключа к миру на Украине".
  • 09.10 19:25
  • 2
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 09.10 17:22
  • 4
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 14:40
  • 0
Где «ключ к миру» на Украине?
  • 09.10 14:29
  • 658
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС