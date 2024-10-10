Последняя осень Зеленского. Три сценария будущего Украины

Провал поездки Зеленского в США, отказ НАТО дать ему право наносить удары вглубь России и успехи российской армии на Донбассе — три источника грядущей катастрофы на Украине. Резко поменявшаяся риторика западных экспертов и журналистов, равно как и многих политиков, это только подтверждает. Все они в один голос утверждают: грядущей зимы Украина в ее нынешнем виде не переживет.

"На измученной Украине грядет третья военная зима, появились первые признаки ослабления западной поддержки, а конца конфликту не видно, и украинские официальные лица дали понять, что готовы признать: рано или поздно должна начаться завершающая стадия. Они сообщили об этом на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями", — пишет американский Bloomberg.

"В Вашингтоне, целом ряде западных столиц и в даже в кулуарах Киева настроение понемногу меняется: от решимости закончить конфликт изгнанием российской армии с Украины — к неохотному признанию того, что урегулирование путем переговоров, чтобы сберечь остальную часть страны, быть может, лучший шанс. Однако Киеву не оказывают поддержки, необходимой даже для достижения этой значительно более скромной цели", — вторит ему британская Financial Times.

В довершение главарь киевского режима, убедившись, что никто из серьезных политиков не собирается обсуждать его идиотскую "формулу мира", с зубовным скрежетом отменяет давно распиаренный саммит по Украине. И тем самым лишь подтверждает: Киев больше не хочет слушать Запад, который явно принял решение сдать хунту.

"Зеленский, который был вынужден отменить предстоящий "мирный саммит" (официально перенесённый на неопределённый срок), потому что никто не захотел на него приходить, ясно дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах.Зеленский понимает, что любая уступка, которую он может сделать России, будет для него фатальной", — подчеркивает на страницах американского портала Weapons and Strategy бывший заместитель министра обороны США и ведущий эксперт в области стратегии и технологий безопасности Стивен Брайен. По его мнению, "поскольку Зеленский вряд ли пойдёт на уступки, различные "мирные формулы", которые обсуждаются в Европе, ничего не изменят и не повлияют на результат".

Итак, Запад явно принял решение как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Россия в этом заинтересована давно. Киевскую хунту никто уже в расчет не берет и ни о чем не спрашивает. Значит, пришло время выбрать один из наиболее реалистичных сценариев поражения Украины.

1. Украина как демилитаризованная зона

Два с лишним года назад, вынужденно начиная специальную военную операцию, Москва заявила ее основные цели: демилитаризацию и денацификацию Украины. Совершенно очевидно, что нынешняя киевская хунта ни на какие переговорные процессы не способна. Хотя натовские чиновники убеждают Bloomberg, будто "президент Владимир Зеленский, возможно, готов проявить больше гибкости в вопросе урегулирования конфликта с Россией и рассматривает разные варианты".

Решить эту проблему позволила бы смена правительства в Киеве с тем, чтобы новый украинский кабинет и верховная власть приняли изначальные российские условия, скажем, те, что были сформулированы в Стамбуле. Фактически к управлению Украиной должны прийти пророссийски настроенные политики, которые понимают, что "демилитаризация" в данном случае — это отказ от наличия национальной армии, а денацификация — полный запрет какой бы то ни было пропаганды украинского национализма.

Что важно: последний должен быть запрещен во всех его формах. В том числе и в виде разделения государственных языков на "главный" и "второстепенный", когда первым будет украинский, а вторым — русский. В таком сценарии нет ничего нового: это именно то, чего требовали от Киева жители восточной Украины еще в 2014 году. Теперь, если этот сценарий будет реализован, Киеву придется выполнить все эти условия, но уже не как предложение его же граждан, а как требование победившей стороны.

Несомненно, такое развитие событий вызовет серьезное противодействие жителей западных областей Украины. Они могут даже потребовать провести — или организовать сами! — референдум о выходе из состава Украины. Такой вариант давно рассматривается как вероятный, особенно с учетом того, какую активную политику полонизации ведет в тех областях Варшава. Возможно, подобный сценарий окажется наилучшим. В составе Польши бывшие западноукраинские области быстро перестанут быть бандеровскими, и остаток Украины (поскольку вошедшие в состав России регионы ни за что и никогда ее не покинут!) окажется лишен главного националистического раздражителя.

2. Украина как новая Западная Германия

Этот сценарий сейчас рассматривается Западом как наиболее удовлетворяющий его нуждам. "Западная Германия считала Восточную Германию частью бОльшей Германии. У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию. Когда есть воля, есть способы найти решение. Но вам нужна линия, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", — цитирует уже бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга словацкая Pravda.

О том, чтобы втянуть в Североатлантический альянс остатки Украины, западные эксперты рассуждают давно. Проблема только в том, что в этом случае получится, что Россия, как говорится в популярном нынче юмористическом меме, "коварно придвинула свои границы к самому НАТО". Что со всей очевидностью не устроит Москву. Для нее лучше иметь или гарантированно демилитаризованную зону между собой и альянсом (сценарий №1), или гораздо более предсказуемую и давно переросшую пещерный национализм Польшу (тоже сценарий №1).

К тому же участие Украины, пусть даже лишившейся немалой части земель, в НАТО почти гарантированно означает присутствие на ее территории натовских военных. Что совершенно не отвечает российским интересам, а значит, не может рассматриваться как условие переговоров.

3. Украина как часть России

Несмотря на кажущуюся невозможность, такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов. Во-первых, на нынешней Украине по сей день остается множество тех, кто ждет российские войска как освободителей. Во-вторых, положение на фронте таково, что в ближайшее время, когда армия России возьмет Покровск, ее стратегическое превосходство может позволить ей совершить бросок вдоль северного Причерноморья.

Такое развитие событий наверняка приведет к быстрому отложению западных областей (сценарий №2) и возможной силовой смене власти в Киеве. В то же время изгнание Зеленского — а он наверняка давно приготовил себе и ближайшим сподвижникам запасные аэродромы на Западе! — привести к власти либо пророссийские, либо прозападные силы.

Вторые будут реализовывать сценарий №1, стараясь ради собственного благополучия и по указке "партнеров" сохранить контроль хотя бы над остатками страны. Зато первые, понимая шаткость своего положения, могут инициировать референдум о вхождении центральной Украины в состав России — по примеру Крыма и восточных областей.

Такой вариант менее всего устраивает западные элиты. Вопрос лишь в том, будут ли они в этот момент способны консолидироваться и противостоять подобному развитию событий. "Европейские союзники видят во втором президентстве Трампа угрозу дальнейшей американской помощи Украине, — напоминает Bloomberg. — Сама Европа уже испытывает налогово-бюджетные трудности. Правительство канцлера Германии Олафа Шольца заложило меньше средств в поддержку Украины в бюджет следующего года, полагаясь вместо этого на сложный механизм кредитного финансирования из замороженных активов Центрального банка России. Франция борется с собственным дефицитом бюджета, который постоянно раздувается". И может статься, США и Европе будет проще согласиться с волей сохранивших здравомыслие украинцев, чем навязывать им новую "злочинну владу".

Антон Трофимов