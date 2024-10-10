Поддержка Украины со стороны Запада идет на убыль, и это придает сил Путину (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Запад забыл об Украине, России это только на руку

Стремление оказывать Украине военную помощь угасает по обе стороны Атлантики, пишет автор статьи в The Guardian. И США, и европейские страны заняты собственными делами, Россия тем временем методично наращивает темпы наступления в Донбассе.

Пол Тейлор (Paul Taylor)

США и Европа не предоставляют решающую военную помощь Украине. Победа Трампа может уже очень скоро показать серьезность этой ошибки.

В брюссельских коридорах власти усиливается щемящее чувство, что политическая воля и стремление оказывать Украине помощь для победы над Россией постепенно угасают, причем по обе стороны Атлантики. Один высокопоставленный западный чиновник сказал мне, что понадобится "второе потрясение" таких же масштабов, как начатая в феврале 2022 года полномасштабная военная операция России на Украине, чтобы вывести западные страны из депрессии и состояния страха, встряхнуть европейцев и заставить их пойти на более решительные меры по укреплению и объединению собственной обороны. Таким шоком может стать внезапный крах украинской обороны на линии фронта, а возможно, и победа Дональда Трампа 5 ноября. Любое из этих событий станет катастрофой для Киева.

Пока США заняты своими президентскими выборами и войной на Ближнем Востоке, которая постоянно усиливается. Это отвлекает внимание СМИ от продолжающегося медленного продвижения российских войск в Донбассе. Франция поглощена своим политическим и финансовым кризисом, а власть Эммануэля Макрона внутри страны и его влияние в Европе быстро ослабевают. Германия парализована междоусобицей в рядах агонизирующей трехпартийной коалиции, которая может не дожить до следующих всеобщих выборов, запланированных на сентябрь 2025 года.

Британия никак не может справиться со своими бюджетными проблемами в условиях, когда новое лейбористское правительство пытается навести порядок в сфере здравоохранения и государственных услуг на фоне возмущения СМИ по поводу сомнительных подарков от политических доноров. Между тем крайне правые пророссийские партии укрепляют свои позиции на выборах во многих европейских странах. Очередной такой пример нам продемонстрировала Австрия.

В сентябре Россия взяла под свой контроль больше украинских территорий, чем в любом другом месяце с марта 2022 года. Хотя Владимир Зеленский отправился на Генеральную Ассамблею ООН и в Вашингтон, чтобы представить свой "план победы", и умолял дать ему больше оружия и свободы действий для его применения по российской территории, внимание Америки и Европы отвлечено на другие дела. Для Киева настали опасные и неприятные времена.

Все больше превращающийся в хромую утку Джо Байден избегает любых политических шагов, которые могут лишить Камалу Харрис шансов не допустить Трампа в Белый дом. Это мешает ему приструнить Израиль, ведущий военные действия с ХАМАС, "Хезболлой" и Ираном, и ослабляет его желание позволить Украине бить вглубь российской территории американскими ракетами и европейским оружием с американскими комплектующими. Байдена по-прежнему тревожит то, что Владимир Путин может пойти на ядерную эскалацию и ответить Западу таким образом, что это приведет к расширению конфликта и даст в руки Трампу пропагандистскую дубину, чтобы лупцевать ею демократов.

Британия и Франция, поставляющие на Украину ракеты Storm Shadow и SCALP, не могут разрешить ей использовать их безо всяких ограничений для нанесения ударов по российским тыловым базам. Для этого они должны получить согласие от США. Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему упрямится, отказываясь поставлять ракеты Taurus, которые Киев просит уже давно для поражения российских путей снабжения и ракетных пусковых площадок. Нежелание Шольца объясняется ситуацией на избирательном поле ("Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" выступают против военных действий), историческими причинами (его Социал-демократическая партия всегда была партией мира), а также страхом перед тем, что Россия сделает Германию мишенью для своего возмездия.

Выступая с прощальными речами и давая последние интервью перед уходом с поста генерального секретаря НАТО, Йенс Столтенберг публично выразил сожаление в связи с тем, что западные союзники не поставили на Украину больше оружия до начала российской специальной военной операции. Он утверждал, что Москве в этом случае было бы сложнее вести наступательные действия, и она даже могла их прекратить. Но задним умом все крепки, а Столтенберг до сих пор не желает осуждать США за их осмотрительность и не настаивает открыто на разрешении Киеву бить вглубь российской территории.

Отставной американский генерал Гордон "Скип" Дэвис посетовал на то, что "администрация Байдена раз за разом откладывает решение". Выступая в Центре европейской политики (European Policy Centre) на тему боевой обстановки на Украине, он сказал, что Вашингтон переоценил вероятность эскалации конфликта и поэтому ограничивал поставки вооружений, чтобы Киев просто держался на плаву, но не имел ни средств, ни возможностей для достижения победы. "Нам не нужно это "столько, сколько потребуется", – сказал Дэвис. – Нам нужно "чего бы это ни стоило"".

Европейские чиновники проводят параллели между нежеланием предоставлять Украине помощь, способную переломить ситуацию, и упрямым сопротивлением ведущих европейских держав коллективному заимствованию и совместным закупкам вооружений в целях усиления украинской и собственной обороны. Многие европейские страны опустошили свои немногочисленные запасы боеприпасов на складах, поставив снаряды Киеву, а теперь пытаются расширить производство на военных предприятиях и закупить необходимое за границей.

"В этом году был определенный импульс силы в направлении интеграции европейской обороны, когда Еврокомиссия опубликовала свою военно-промышленную стратегию, – сказал мне высокопоставленный чиновник. – Но он угас с началом европейских выборов и с возникновением политических проблем в ключевых столицах". Чтобы вернуть эту энергию и вложить больше денег в оборонные усилия ЕС, понадобится настоящее землетрясение типа возвращения во власть Трампа, который скептически относится к НАТО. Если победит Харрис, столицы стран ЕС могут расслабиться и вновь сделать ставку на защиту США, как это было с некоторыми из них в 2020 году после победы Байдена над Трампом.

Украина не может себе позволить ждать "второго потрясения", которое встряхнет западные страны. Ее войска ежедневно истекают кровью, ведя войну на истощение с более сильным противником.

"Нельзя рассчитывать на то, что Украина выдержит еще 30 месяцев боев, ведь вся наша страна – это поле боя, ежедневно подвергающееся ударам, – сказал в ходе дискуссии в Центре европейской политики старший аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков. – Чего мы не наблюдаем, так это долговременной стратегии устойчивой поддержки. Если такая стратегия не появится, российский сценарий победы будет иметь успех".

Пол Тейлор (Paul Taylor) – приглашенный научный сотрудник Центра европейской политики.