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Военное обозрение

Шведская армия провела внезапные и необъявленные учения всех родов войск

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Источник изображения: topwar.ru

Шведская армия завершила проведение внезапных и необъявленных учений всех родов войск (солдаты о них не были проинформированы заранее).

Была смоделирована ситуация, при которой российские войска проникли на Стокгольмский архипелаг и продвинулись на север. То есть, «агрессор» уже официально определен, что для учений не бывает характерно. Обычно в качестве противника обозначается некая несуществующая страна, но НАТО теперь незачем скрывать, для каких целей военный блок продолжает существовать.

Как говорится в сообщении, «противник успешно нейтрализован» силами флота, авиации и специализированных пехотных подразделений в северных широтах.

Учения были сосредоточены на взаимодействии сухопутных войск и военно-воздушных сил. Интересно, что на учениях использовались настоящие боеприпасы.

Масштаб этих учений не разглашается, но тот факт, что были задействованы все рода войск и мобилизованы резервисты, доказывает их серьёзность.

Шведская армия небольшая, но неплохо оснащенная. Более того, у нее весьма развития боевая авиация, а её техника и военные привычны к действиям в том числе в достаточно суровых условиях севера. Также Швеция имеет развитую военную промышленность, что делает эту страну ценным активом для НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Швеция
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NATO
Военные учения
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