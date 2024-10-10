Часть боеприпасов завода Rheinmetall в Литве может передаваться Украине

Конкретных данных об объемах производства, о том, на какую долю продукции претендует Литва, министр обороны балтийской республики Лауринас Касчюнас не привел

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Часть боеприпасов, которые будет производить размещаемый в Литве завод оборонного концерна Rheinmetall, может передаваться Украине. Об этом заявил журналистам министр обороны балтийской республики Лауринас Касчюнас.

"Часть продукции в соответствии со своими потребностями получит армия Литвы. Часть может передаваться Украине", - сказал он.

Конкретных данных об объемах производства, о том, на какую долю продукции претендует Литва, министр не привел. "Ведутся переговоры. Они близки к завершению", - отметил глава оборонного ведомства.

Завод германского концерна будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Утверждается, что объемы производства составят десятки тысяч боеприпасов в год.

Инвестиции Rheinmetall в Литве составят €180 млн, будет создано около 150 рабочих мест. Строительство завода планируется начать примерно через месяц.