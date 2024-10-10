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ТАСС

Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Президент отметил, что в СГ созданы единые экономическое, правовое, гуманитарное пространства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Оборона и безопасность России и Белоруссии обеспечены надежно, заявил президент РФ Владимир Путин.

Вручая орден Святого апостола Андрея Первозванного президенту Белоруссии Александру Лукашенко, глава российского государства обратил внимание на строительство Союзного государства РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что в Союзном государстве "надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство".

Путин обратил внимание на то, что Лукашенко стоял у истоков создания Союзного государства и "вносит весомый вклад в его укрепление и развитие". "Мы знаем вас как последовательного и убежденного сторонника сохранения и расширения тесных связей на всем пространстве Содружества Независимых Государств, при вашем деятельном участии развивается взаимовыгодное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, а теперь, с того момента, когда Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества, это касается и этой организации", - обратился российский лидер к белорусскому коллеге. 

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1 комментарий
№1
10.10.2024 17:32
Цитата, q
Оборона и безопасность России и Белоруссии обеспечены надежно, заявил президент РФ Владимир Путин.
оборону РФ он считает обеспеченной?
тогда  почему часть территории РФ и несколько тысяч граждан РФ уже  несколько месяцев находится в оккупации?
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