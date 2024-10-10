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Берлин за прошедшую неделю передал Киеву две пусковые установки системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом рассказал генерал бундесвера Кристиан Фрейдинг, возглавляющий в Минобороны Германии специальный штаб по помощи Украине. По его словам, военные поставки в ближайшее время будут продолжены.

До конца этого года Украина получит от Германии еще две системы противовоздушной обороны, несколько десятков бронетранспортёров и танков, а также до миллиона артиллерийских боеприпасов

– анонсировал Фрейдинг, не уточнив, где Берлин намерен разжиться артиллерийскими снарядами.

Напомним, в сентябре этого года канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Киеву 17 систем IRIS-T. По его словам, Берлин уже заказал восемь пусковых установок средней дальности и девять установок малой дальности. При этом утверждалось, что по две установки каждого образца будут переданы до конца этого года, а остальные – в следующем году.

Стоит отметить, что именно на недостаток средств противовоздушной обороны регулярно жалуется не только потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, но и офицеры украинской армии, которые подчеркивают, что не имеют возможности бороться с российской авиацией, поражающей их позиции планирующими авиабомбами.

Между тем, как отмечают военные эксперты, в последнее время количество ФАБов, которые самолеты ВКС сбрасывают на позиции боевиков киевского режима, значительно возросло. Если раньше наступление пехотных подразделений поддерживали в основном артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов, то теперь практически ни одна атака не происходит без применения авиации.

Эффективность подобной тактики можно оценить на примере освобождения российским войсками Угледара. Во время сражения за город на позиции ВСУ было сброшено большое количество ФАБов с УМПК.