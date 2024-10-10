Швейцария согласилась получить гранатометы RGW-90 из Германии позднее из-за приоритетности их поставок Украине

ЦАМТО, 9 октября. Швейцария согласилась перенести получение своего заказа на гранатометы RGW-90 от немецкого производителя Dynamit Nobel Defense GmbH на 2026 год, чтобы это оружие в приоритетном порядке было отправлено Германией на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

"Решение о приобретении ручных гранатометов RGW-90 от немецкого производителя Dynamit Nobel Defence GmbH было принято в рамках программы вооружения на 2016 год. Их поставка осуществляется поэтапно, с 2024 по 2025 гг. Поскольку первые два транша были переданы в соответствии с графиком, систему можно было внедрить в войсках. Дата поставки последнего транша была согласована с Германией, которая намерена передать это оружие Украине. Следовательно, оставшееся оружие будет доставлено в Швейцарию в 2026 году, то есть примерно на год позднее, чем планировалось", – сказано в документе.

Власти Швейцарии считают, что обмен датами поставки может быть осуществлен при соблюдении нейтралитета, поскольку это оружие никогда не будет находиться на швейцарской территории и, следовательно, не подпадает под действие положений закона о военном имуществе, отмечает агентство.

"Запросы такого рода дают Швейцарии возможность оказывать поддержку своим основным партнерам, не нарушая принципа нейтралитета и не испытывая последствий в связи с введением систем вооружений. Таким образом, Швейцария подтверждает свое намерение укреплять международное сотрудничество в области политики безопасности", – отмечается в документе.

Швейцарские власти в мае 2024 года начали консультации, чтобы иметь возможность отменить запрет на экспорт оружия в ведущие боевые действия страны в "исключительных обстоятельствах", "не нарушая права на нейтралитет".

Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.

Справка ЦАМТО

Ручной 90-мм гранатомет RGW-90 был разработан по инициативе командования Сил специального назначения KSK (Kommando Spezialkrafte) и Сил специального назначения ВМС Германии и обеспечивает поражение целей на дальностях от 20 до 1200 м. Масса гранатомета – 8,9 кг (с прицелом 11 кг), длина – 0,99 м.

RGW-90 предназначен для поражения бронетанковой техники, укрепленных сооружений и целей в укрытиях.

Боеприпасы для гранатомета могут оснащаться различными боевыми частями, включая кумулятивную противотанковую / бронебойно-фугасную (HEAT-HESH), дымовую, осветительную и учебную.

Съемный прицел Dynahawk обеспечивает RGW-90 высокую точность даже на больших дальностях. Прицел может оснащаться приборами ночного видения. RGW-90 может применяться при стрельбе из ограниченного пространства.