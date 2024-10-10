Войти
Lenta.ru

Rocket Lab изучит возможность доставки образцов с Марса

380
0
0
Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / AP
Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / AP.

НАСА заключило с Rocket Lab контракт на изучение доставки образцов с Марса

НАСА заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках контракта предполагается разработка более простой и менее дорогостоящей, чем программа Mars Sample Return (MSR), миссии по доставке на Землю образцов с Марса. Сумма соглашения Rocket Lab с НАСА составляет 625 тысяч долларов. Компания стала восьмой, которой американское космическое агентство предложило изучить возможность альтернативы MSR.

В августе издание ArsTechnica рассказало, что компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold марсианской миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), которые предполагалось задействовать для первого пуска ракеты New Glenn.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
NASA
Rocket Lab
Проекты
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 19:51
  • 2
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:49
  • 5135
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 16:41
  • 0
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности
  • 10.10 07:37
  • 1
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 10.10 01:01
  • 0
В тему о нападениях с моря, и защитах от них
  • 09.10 19:26
  • 0
По поводу "ключа к миру на Украине".
  • 09.10 19:25
  • 2
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 09.10 17:22
  • 4
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 14:40
  • 0
Где «ключ к миру» на Украине?
  • 09.10 14:29
  • 658
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС