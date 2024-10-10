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Flotprom

Во Франции впервые испытали зенитную ракету против гиперзвуковых угроз

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Французские военные впервые успешно провели испытательный пуск новой зенитной ракеты "Астер-30" версии B1 NT, которая обеспечит ВМС Италии и Франции возможностями ПРО и перехвата гиперзвуковых угроз.

Как уточняет Naval News, во вторник, 8 октября, французское агентство оборонных закупок DGA (Direction Générale de l'Armement) провело первые квалификационные стрельбы франко-итальянской системы нового поколения "Астер-30" B1 NT (New Technology) на ракетном полигоне в Бискарроссе (юго-запад Франции) в присутствии министра обороны Себастьена Лекорню.

Первый запуск зенитной ракеты "Астер-30" нового поколения

French MoD


Новую модификацию зенитных ракет планируют использовать с 2026 года в наземных системах ПВО SAMP/T-NG, а также на эсминцах класса "Горизонт", который несут службу как в составе ВМС Франции, так и в итальянском флоте. Корабли получат новый боеприпас в процессе модернизации: итальянские эсминцы начнут перевооружаться с 2027 года, а французские – с 2030 года.

По данным журналистов, во время испытаний одна цель имитировала истребитель противника, а другая – дружественный самолет, который следовало защитить. Испытания прошли успешно, отметили французские военные, не уточнив детали.

Naviris, совместное предприятие, принадлежащее в равных долях итальянской Fincantieri и французской Naval Group, подписало в 2020 году соглашение с европейской Организацией по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) на разработку проекта модернизации в середине срока службы четырех эсминцев типа "Горизонт". В июле 2023 года стороны заключили сделку на проведение непосредственно модернизации этих кораблей.

В частности, для применения зенитных ракет следующего поколения эсминцы оснастят РЛС дальнего действия. Также модернизация предполагает интеграцию нового комплекса РЭБ.

Во время недавнего визита в штаб-квартиру разработчика ракетных вооружений MBDA во Франции журналисты Naval News узнали, что "Астер-30" B1 NT предназначена для противодействия новым гиперзвуковым угрозам в военно-морской сфере, таким как российские ракеты 3M22 "Циркон" и Х-47M2 "Кинжал", а также китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D.

По словам экспертов MBDA и DGA, работающих над программой, новая ракета использует алгоритмы, позволяющие различать ложные и реальные цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Франция
Продукция
DF-21
Кинжал БР
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
OCCAR
Проекты
2020-й год
Aster ЗУР
ГЗЛА
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