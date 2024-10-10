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ЦАМТО

Госдеп США одобрил поставку Индии дополнительных торпед MK-54 для вертолетов MH-60R

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Торпеда MK 54, которая должна стать основой Hammerhead
Торпеда MK 54, которая должна стать основой Hammerhead.
Источник изображения: breakingdefense.com

ЦАМТО, 9 октября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" легких торпед MK-54 MOD.0 и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа может составить 175 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 7 октября.

Правительство Индии обратилось к администрации США с запросом о возможности продажи 53 легких торпед MK-54 MOD.0.

Запрос также включает учебные торпеды многоразового применения (REXTORP); принадлежности для воздушного пуска; секретные и несекретные запасные части для торпед; контейнеры для торпед; вспомогательное оборудование для торпед, включая испытательное оборудование и инструмент; услуги по поддержке торпед; секретные и несекретные руководства и техническую документацию; другую техническую помощь, включая техническую поддержку, техническое управление программами, поддержку инфраструктуры, поддержание испытательного оборудования, помощь в пусках на учениях, управление контрактами и начальную последующую техническую поддержку (FOTS); обучение применению торпед на территории страны; сопутствующее оборудование и услуги; другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит укрепить американо-индийские стратегические отношения.

В уведомлении отмечается, что продажа торпед повысит возможности ВС Индии по противодействию существующим и перспективным угрозам, увеличив запасы противолодочных вооружений вертолетов MH-60R. На вооружении ВС Индии уже имеются легкие торпеды MK-54 и они не испытают затруднений при принятии новых боеприпасов.

Большая часть оборудования для легких торпед будет поставлена напрямую из наличия ВМС США.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Индия
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SH-60
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Военные учения
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