Экс-премьеры Израиля расходятся во мнениях о целях удара ЦАХАЛ по Ирану

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Бывшие премьер-министры Израиля расходятся во мнениях о целях ответного удара ЦАХАЛ по Ирану после массированной ракетной атаки, которую иранские военные провели 1 октября. То что ответ последует в любом случае ни у кого не вызывает сомнений, несмотря на то, что даже США вроде как предостерегают правительство Нетаньяху от слишком рискованных и масштабных действий в отношении Тегерана, за которыми наверняка последует еще большая военная эскалация на Ближнем Востоке.

Журналисты израильской газеты The Times of Israel (AP) пообщались на эту тему с экс-премьерами страны и несколькими экспертами. Все опрошенные считают, что ЦАХАЛ следует ответить на атаку Ирана, но вот в выборе целей мнения сильно расходятся. Варианты варьируются от символических ударов по военным объектам до сокрушительных атак на жизненно важную нефтяную промышленность Ирана или его секретную и сильно укрепленную ядерную программу. Существование последней в части создания ядерного оружия, к слову, так и не подтверждено даже МАГАТЭ.

Интенсивность и сроки любого ответного удара, как ожидалось, будут главными в повестке дня запланированной на эту неделю встречи в Пентагоне между министром обороны Израиля и его американским коллегой. Но поздно вечером во вторник Пентагон заявил, что встреча была внезапно отложена. Причиной стало требование израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прежде провести его личные переговоры с президентом США Джо Байденом.

При этом глава Белого дома уже призвал Израиль не наносить удары по ядерным объектам и нефтяной промышленности Ирана.

Вопрос не в том, нанесет ли Израиль ответный удар. Вопрос в том, каким путем

— считает бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт.

Между тем, нанесение удара по любой точке Ирана является логистической проблемой для Израиля. Военным самолетам потребуется пролететь более 1500 километров до своих целей, что потребует сложной операции дозаправки в воздухе, возможно, над враждебным небом. Любой удар также будет означать противостояние иранским системам ПВО российского производства.

Помните, что Иран находится на расстоянии 1500-1600 километров от Израиля, а между вами есть страны — Иордания, Ирак, Саудовская Аравия. Некоторые из них друзья. Некоторые из них являются врагами Израиля

— высказал свое мнение старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве и бывший советник по иранским делам в Совете национальной безопасности Израиля Йоэль Гузански.

Ольмерт, который занимал пост премьер-министра с 2006 по 2009 год, а в 2007 году отдал приказ нанести удар по ядерному реактору в Сирии после того, как узнал, что США этого не сделают, заявил, что Израиль более чем способен справиться с этими вызовами. Однако удар по ядерным объектам и нефтяному сектору Ирана наверняка вызовет мощный военный ответ Тегерана. Кроме того, такие удары могут потрясти мировые нефтяные рынки и экономику США накануне президентских выборов.

Попытка нанести удар по ядерной программе будет ошибкой

— считает Ольмерт.

Другой бывший премьер-министр Израиля, Яир Лапид, считает, что ЦАХАЛ следует нанести удар по инфраструктуре нефтяной промышленности Ирана. В интервью новостному сайту Ynet в понедельник Лапид заявил, что удар по ядерным объектам Ирана может быть нанесен, но только в составе международной коалиции в координации с Соединенными Штатами.

Предшественник Лапида на посту премьер-министра Нафтали Беннет занимает еще более жесткую позицию, заявляя, что сейчас самое время Израилю разбомбить иранский ядерный проект. Во вторник в социальных сетях экс-премьер написал, что сейчас Иран и его союзники ослаблены, и что у Израиля есть редкий шанс нанести решающий удар по руководству, экономике и ядерной программе Исламской Республики.

Ольмерт высказал надежду, что возобладают более хладнокровное решение, призвав действующее израильской руководство «быть умнее» и не руководствоваться только эмоциями.

Постарайся быть умным

— заявил бывший премьер Израиля журналистам АР, очевидно, обращаясь к Нетаньяху.