На вооружении ВСУ обнаружились 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы турецкого производства

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные формирования киевского режима имеют в своем распоряжении артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра производства Турции. Эти боеприпасы замечены на вооружении 15-й бригады оперативного назначения НГУ. По мнению экспертов, этот факт свидетельствует о том, что Анкара передает Киеву не только 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды MKE M483A1, но и другие боеприпасы.

Как пишет телеграм-канал «Военный осведомитель», эти боеприпасы производит турецкая компания Arca Savunma. Предприятие по выпуску снарядов расположено в городе Сунгурлу в провинции Чорум.

152-мм зенитный снаряд был разработан для использования против живой силы противника на открытом воздухе и в полевых бункерах, против вражеской артиллерии и для уничтожения бронетехники в местах сбора. Этот снаряд может быть использован в пушечной системе Д-20 или ее эквиваленте

– говорится на сайте предприятия.

По словам производителей, масса снаряда составляет 42 килограмма, длина – 709,71 миллиметра, максимальная дальность – 17410 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что компания производит боеприпасы не только для внутреннего производства, но и на экспорт. В частности, некоторое время назад завод получил заказ от Пентагона на выпуск 116 тысяч единиц снарядов калибра 155 миллиметров.

Добавим, что кроме артиллерийских боеприпасов Турция поставляет на Украину боевые бронированные машины Kirpi, а также стрелковое оружие, крупная партия которого была обнаружена несколько дней назад во время зачистки бойцами ВС РФ городских кварталов Угледара.