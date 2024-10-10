Источник изображения: topwar.ru
Вооруженные формирования киевского режима имеют в своем распоряжении артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра производства Турции. Эти боеприпасы замечены на вооружении 15-й бригады оперативного назначения НГУ. По мнению экспертов, этот факт свидетельствует о том, что Анкара передает Киеву не только 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды MKE M483A1, но и другие боеприпасы.
Как пишет телеграм-канал «Военный осведомитель», эти боеприпасы производит турецкая компания Arca Savunma. Предприятие по выпуску снарядов расположено в городе Сунгурлу в провинции Чорум.
– говорится на сайте предприятия.
По словам производителей, масса снаряда составляет 42 килограмма, длина – 709,71 миллиметра, максимальная дальность – 17410 метров.
Источник изображения: topwar.ru
Стоит отметить, что компания производит боеприпасы не только для внутреннего производства, но и на экспорт. В частности, некоторое время назад завод получил заказ от Пентагона на выпуск 116 тысяч единиц снарядов калибра 155 миллиметров.
Добавим, что кроме артиллерийских боеприпасов Турция поставляет на Украину боевые бронированные машины Kirpi, а также стрелковое оружие, крупная партия которого была обнаружена несколько дней назад во время зачистки бойцами ВС РФ городских кварталов Угледара.