Французская компания спустила на воду созданный с учетом СВО морской дрон

Sirehna спустила на воду созданный с учетом СВО морской дрон

Компания Sirehna — дочернее предприятие французской группы Naval Group — спустила на воду созданный с учетом специальной военной операции (СВО) безэкипажный катер (БЭК) SeaQuest S. Об этом сообщает издание Defense News.

Длина морского дрона — около 10 метров, время плавания в автономном режиме — 24 часа. Модульный БЭК предлагается использовать в разведывательных, радиоэлектронных, противолодочных и ударных миссиях.

«Одна из вещей, которую мы узнали, — это цикл разработки на Украине, где они (украинская сторона — прим. «Ленты.ру») переходят от одной версии к другой каждые шесть месяцев, и это не только потому, что они супербыстрые, но и потому, что противник выстраивает оборону», — сказал Пьер-Антуан Флиш из Naval Group.

В сентябре директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко сообщил, что в России на базе возглавляемого им предприятия появится единый центр производства БЭК.