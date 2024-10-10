В США спустили на воду первый десантный корабль типа "Сан-Антонио" в новой версии

Во вторник, 8 октября, на верфи компании Huntington Ingalls Industries (HII) в Паскагуле (штат Миссисипи) спустили на воду десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД) "Гаррисберг", предназначенный для ВМС США. Как уточняет Naval News, это первый ДВКД класса "Сан-Антонио", выполненный в обновленной версии Flight II.

Издание отмечает, что спуск "Гаррисберга" последовал вскоре после того, как компания HII получила контракт на поставку еще трех ДВКД класса "Сан-Антонио" и универсального десантного корабля класса "Америка".

Десантно-вертолетный корабль-док "Гаррисберг", США Huntington Ingalls Industries

В настоящее время на верфи в Паскагуле строится еще один ДВКД класса "Сан-Антонио" – "Питсбург". Кроме того, ведутся подготовительные работы для начала постройки следующего корабля этого типа – "Филадельфия".

В линейке "Сан-Антонио" корабль "Гаррисберг" станет 14-м по счету. Его заложили в феврале 2022 года.

Корабли класса "Сан-Антонио" предназначены для транспортировки и высадки морских пехотинцев, а также выгрузки их оборудования с помощью обычных десантных катеров или катеров на воздушной подушке. Кроме того, возможности кораблей расширяются за счет летной палубы и ангара, что позволяет использовать различные вертолеты и конвертопланы Корпуса морской пехоты США.

Помимо поддержки боевых операций, корабли класса "Сан-Антонио" способны участвовать в гуманитарных миссиях по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

Полное водоизмещение ДВКД типа "Сан-Антонио" в базовой версии – 25 300 тонн, длина корпуса – 208,5 метра, ширина – 32 метра. Четыре турбодизельных двигателя позволяют развить скорость до 22 узлов. Площадь палуб для колесной и гусеничной техники – 2230 кв. метров. Экипаж – 360 человек.

Для обеспечения собственной защиты корабли этого типа вооружают зенитными ракетами RIM-116 и ESSM, двумя 30-мм арткомплексами и десятью 12,7-мм пулеметами.

Текущие версии десантного корабля могут взять на борт около 700 морпехов, 14 амфибийных бронемашин и два десантных катера на воздушной подушке. Авиакрыло корабля включает вертолеты CH-53E "Супер Сталлион", CH-46 "Си Найтс", UH-1Y "Веном" (или AH-1J "Си Кобра"), а также конвертопланы MV-22 "Оспри".

У кораблей версии Flight II будет увеличена вместимость, а также в состав оборудования включат новый радар кругового обзора AN/SPY-6 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Другие подробности этой модификации пока не раскрываются.

По данным командования ВМС США, корабли класса "Сан-Антонио" версии Flight II функционально станут заменой десантным кораблям класса "Уидби-Айленд", введенным в строй в период с 1985 по 1992 годы.