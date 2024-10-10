Украина задумалась об отмене запрета на экспорт оружия в надежде расширить производство беспилотников (Financial Times, Великобритания)

FT: в Киеве думают разрешить экспорт БПЛА — у самой Украины на них денег нет

Украине нужно больше беспилотников, но у Киева нет денег на их покупку, пишет The Financial Times. Поэтому местные производители ищут способы продавать свои БПЛА за границу. Правда, сейчас это запрещено — но в правительстве уже подумывают разрешить экспорт беспилотников: надеются получить с него средства на армию.

Украина движется к отмене запрета на экспорт беспилотников, а официальные лица и отраслевики подчеркивают необходимость масштабировать производство, чтобы угнаться за возможностями России на поле боя.

Украинским войскам отчаянно нужно больше беспилотников для воздушного наблюдения, прикрытия и дальних ударов. Но из-за скудности государственных ресурсов для военных закупок компании-производители беспилотников ищут возможности сбывать излишки продукции за границей. Это делается ради прибыли, которая позволит расширить производство для нужд армии.

Экспорт беспилотников может принести Украине до 20 миллиардов долларов дохода — “как раз те деньги, которых нам не хватает”, сказал глава экономического подкомитета украинского парламента Александр Мариковский. Его подразделение изучает законодательное регулирование экспорта беспилотников.

С началом российской спецоперации в 2022 году Киев запретил экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить свою армию всеми необходимыми поставками. Но у украинского правительства нет финансовых ресурсов для закупки всех имеющихся беспилотников — не говоря уже об инвестициях в дальнейшие исследования и разработки. В разрешении компаниям экспортировать излишки продукции многие видят один из способов привлечь инвесторов.

Тем временем Москва решительно активизировала производство вооружений, и представители украинской промышленности оценили преимущество России в боевых беспилотниках как 5–10 к 1.

Украинские войска испытывают “колоссальный дефицит беспилотников”, сказал Дмитрий Хасапов, глава компании “Укрспецсистемы” — одного из крупнейших производителей БПЛА в стране.

На прошлой неделе он выступил в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве, организованного правительством в надежде привлечь больше иностранных инвесторов и покупателей.

Хасапов посетовал, что государственные контракты не соответствуют производственным мощностям компании. “У государства нет средств, чтобы все купить”, — добавил он.

Государственный бюджет Украины на вооружение в этом году составляет всего 6 миллиардов долларов. Около трети из этих средств идет на беспилотники — гораздо меньше, чем необходимо для удовлетворения потребностей фронта.

Единственные клиенты украинских производителей — государство и фонды, которые привлекают частное финансирование для армии. Это означает, что компании нередко приходится иметь дела с краткосрочными или отложенными контрактами — без долгосрочных гарантий для покупки и испытания дорогостоящих узлов и комплектующих, сказал Мариковский.

“Укрспецсистемы”, одна из малочисленных украинских компаний по производству беспилотников, недавно наладила производство в Польше в попытке обойти запрет на экспорт. Мариковский сказал, что наметившаяся тенденция вызывает на Украине тревогу, поскольку чревата утечкой мозгов и сокращением налоговых поступлений — и это еще одна причина пересмотреть запрет. Он предупредил, что без возобновления экспорта цена на беспилотники украинского производства наверняка возрастет.

Украинский производитель воздушных и наземных беспилотников, систем радиоэлектронного подавления и грузового транспорта для фронтовых частей Roboneers сообщил The Financial Times, что выиграл публичные тендеры по цене, которая едва покрывает производственные затраты.

“Главная проблема для любой украинской компании — это научные исследования и опытно-конструкторские разработки”, — сказал представитель компании, отказавшийся назвать свое имя из страха расправы со стороны России. Так, при выборе лучшей камеры Roboneers приходилось оплатить стоимость всех объективов, которые они перепробовали.

Отраслевики надеются, что снятие запрета на экспорт побудит западных партнеров выделить помощь украинским производителям. Некоторые из них пообещали средства на закупку беспилотников для украинской армии, произведенных на месте, но программы по-прежнему находятся в зачаточном состоянии.

На стендах на киевском форуме был представлен ряд передовых беспилотников, включая устройства, которые могут поражать цели на большом расстоянии, наземные и морские роботы, а также технологии, которые позволяют им летать без GPS-навигации и группами, словно стая птиц.

MyDefence, датская компания по борьбе с беспилотниками, чьи устройства обнаруживают и подавляют аппараты противника, сообщила The Financial Times, что только что открыла филиал на Украине, чтобы идти в ногу с российскими технологическими достижениями.

Российские войска начали менять частоты своих беспилотников, а это значит, что производители, поставляющие свою продукцию на Украину, должны подстраиваться и предлагать встречные решения, сказал генеральный директор компании Дан Хермансен.

По окончании конфликта Хермансен предвидит “большой экспортный потенциал”, учитывая связи его компании с целой экосистемой оборонных заказов НАТО. “Вот где мы можем помочь”, — говорит он.

Помимо инвестиций, производители говорят, что им отчаянно нужна бóльшая стандартизация и долгосрочное планирование со стороны правительства.

Десятки различных типов аппаратов, приобретенных украинскими войсками, работают на разном программном обеспечении, сказал ведущий эксперт по беспилотникам и командир ВСУ Юрий Касьянов. Сложившуюся ситуацию он назвал “зоопарком беспилотников”.

Главный технический директор производственной компании Reactive Drone Артем Колесник, сказал, что его отрасль так же нуждается в политическом руководстве, как и другие оружейники.

“На данном этапе у нас даже нет программы подготовки квалифицированных инженеров в университетах, — отметил Колесник. — Мы должны хорошо себе представлять, чтó нам понадобится через пять-десять лет, потому что в противном случае вся эта беспилотная индустрия умрет — или ее выкупят другие”.

Автор статьи: Изобель Кошив (Isobel Koshiw)