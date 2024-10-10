Советник командующего КСИР Ирана рассказал, как удалось преодолеть израильскую ПВО во время ракетного удара 1 октября

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Иран во время ракетной атаки 1 октября этого года осуществил кибератаку на систему противовоздушной обороны Израиля. Об этом рассказал советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Эбрахим Джабари. По его словам, именно благодаря этому обстоятельству большая часть иранских ракет достигла назначенных целей.

Одновременно с атакой мы провели кибероперацию и использовали средства радиоэлектронной борьбы против систем противовоздушной обороны израильских преступников, благодаря этому наши ракеты обошли ПВО и поразили намеченные цели

– приводит заявление Джабари пресс-служба Минобороны Ирана.

Генерал-майор напомнил, что 90% иранских ракет преодолели систему ПВО Израиля.

В ходе операции «Правдивое обещание – 2» 90% наших ракет успешно поразили установленные цели, что вскрыло всю слабость Израиля

– подчеркнул советник командующего КСИР Ирана.

Напомним, в ходе ракетного удара по Израилю Иран применил новую баллистическую гиперзвуковую ракету FATTAX-1, скорость которой составляет 13-15 Махов, дальность полета превышает отметку в полторы тысячи километров, а масса боевой части – 1400 килограммов.

Кроме того, Тегеран выпустил по Израилю ракеты EMAD с дальностью полета до 1700 километров и массой боевой части 750 килограммов, и ракеты SHAHAB-3 с дальностью полета до 1300 километров, которые могут нести до 1200 килограммов взрывчатки.

Добавим, что в настоящее время Израиль рассматривает различные варианты нанесения ответного удара по Ирану, который может затронуть ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру Исламской Республики.