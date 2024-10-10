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Согласно информации, опубликованной правительством США 7 октября 2024 года, Государственный департамент США одобрил продажу военной техники Италии на сумму 680 миллионов долларов, что позволит ВВС Италии приобрести самолёт радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-37B Compass Call.

Интернет-издание военной тематики Army Recognition сообщает, что самолет РЭБ EA-37B создан путем модификации предыдущей версии Gulfstream G550 и является передовым самолетом радиоэлектронной борьбы, который повышает способность нарушать и ухудшать работу вражеских систем связи, радиолокационных систем и навигации. Эта сделка укрепит способность Италии проводить сложные электромагнитные атаки с воздуха, гарантируя, что страна останется готовой противостоять новым угрозам и беспрепятственно взаимодействовать с силами США и НАТО во время совместных операций.

Новый самолет заменит старый EC-130H Compass Call, состоящий на вооружении ВВС Италии. Он оснащен подсистемами сетецентрического наведения, зашифрованной связи, радиолокационного противодействия и точной навигации. Этот самолет следующего поколения также оптимизирован для меньшего экипажа из девяти человек по сравнению с тринадцатью у EC-130H, что повышает эффективность его эксплуатации.

В издании подчеркнули, что географическое положение Италии в Средиземноморье делает ее ключевым игроком в региональной обороне и реагировании на кризисные ситуации, особенно в сценариях, где решающее значение имеют превосходство в воздухе и радиоэлектронная борьба. Возможности EA-37B помогут НАТО в противодействии сложным системам противника, усилив коллективную оборону южных флангов НАТО в Европе.

Это отражает более широкие политические цели США по укреплению военной инфраструктуры ключевых союзников для поддержания баланса в регионе против возникающих угроз, таких как Россия

— отмечается в материале Army Recognition.

На самом деле, США продолжают нагнетать в европейских странах НАТО тему мифической российской угрозы с одной лишь целью — заработать. Издание сообщает, что в сделке по поставке итальянским ВВС новейшего самолета РЭБ участвуют американские оборонные компании, такие как BAE Systems, предоставляющая оборудование для миссий, и L3Harris, которая интегрирует эти системы.

Продажа демонстрирует роль оборонной промышленности США в оснащении международных партнеров и продвижении технологических возможностей по всему миру

—автор даже не скрывает истинных целей Вашингтона по милитаризации своих партнеров по НАТО.

Кроме того, продолжает автор, эта покупка создаст дополнительные возможности для сотрудничества в области технического обслуживания, обучения и будущих модернизаций авиапарка ВВС Италии. Естественно, все эти поставки и работы будут проводить корпорации американского ВПК за счет денег итальянских налогоплательщиков. Фактически, американские оборонные компании продолжают выкачивать деньги из европейских союзников США по НАТО под предлогом необходимости противостоять «российской угрозе».