Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35

«Радио 1»: Су-35 способен обнаружить другие самолеты на расстоянии 350 км

«Радио 1» рассказало об уникальных характеристиках российского истребителя Су-35, который является одной из самых передовых авиационных систем нынешнего поколения. Он способен обнаружить другие самолеты на расстоянии 350 км.

Ресурс самолета, назначенный производителем, составляет 6 тыс. часов, или 30 лет, ресурс двигателей — 4 тыс. часов.

Су-35 может лететь на высоте со скоростью 2,5 тыс. км/ч, при этом его максимальная скорость у земли составляет 1,4 тыс. км/ч. Он имеет возможность использовать оружие на сверхзвуковой скорости.

Боевые возможности Су-35С значительно повысились после установки новой радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой «Ирбис», которая может обнаруживать и сопровождать до 30 целей единовременно, выдавая целеуказание на восемь из них. Система способна обнаружить воздушных противников и крупные наземные и надводные объекты на расстоянии 400 км, а малозаметные аппараты вроде самолетов-невидимок — на дальности до 90 км.

В свою очередь, новая оптико-локационная станция ОЛС-35 на борту истребителя позволяет обнаружить по тепловому излучению угрозу с воздуха на расстоянии 50 км, а лазерный дальномер измеряет расстояние до наземной точки противника на удалении 30 км, воздушной — 20 км.

На 12 узлах подвески Су-35С могут размещаться бомбы и ракеты массой до 8 т, в том числе перспективные боеприпасы — от неуправляемых ракет, ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля», корректируемых авиабомб до тяжелой противокорабельной ракеты «Яхонт» с дальностью стрельбы 300 км.

Отмечается, что истребитель покрывают специальной краской для снижения радиолокационной заметности, а фонарь кабины имеет особое напыление, которое искажает радиосигнал.

Одна из главных особенностей истребителя Су-35С — двигатели с изменяемым вектором тяги. Это дает возможность самолету разворачиваться на 360 градусов, не снижая скорости. На сегодняшний день ни один из существующих истребителей четвертого и пятого поколений не способен выполнить такой маневр, имеющий неофициальное название «блинчик».

Су-35 также отличается единой информационно-управляющей системой. Она отвечает за работу всего бортового оборудования и берет часть функций пилота на себя. Так, самолет может самостоятельно лететь на малой высоте, огибая рельеф местности. Система может подсказать, какую скорость лучше использовать для атаки на определенную цель.

Су-35 может одновременно завоевать господство в воздухе и наносить удары по всем без исключения наземным целям, а также применять оружие на сверхзвуковой скорости.

В зоне СВО истребители Су-35 выполняют самые разные задачи — от патрулирования и прикрытия бомбардировщиков вместе со штурмовыми самолетами до уничтожения самолетов и наземных объектов противника. Кроме того, именно Су-35 совершают боевые вылеты для поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. Также истребители уничтожают объекты инфраструктуры и боевую технику ВСУ.

3 октября сообщалось, что концерн «Калашников» нарастил производство одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для специальной военной операции (СВО).

Там уточнили, что в настоящее время ГШ-301 входит в состав вооружения истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Ранее, 1 октября, генерал Грегори Гийо, возглавляющий североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD), выразил недовольство действиями российского Су-35 в районе Аляски, сообщается на сайте kp.ru.

Он отметил, что маневры российского истребителя Су-35 в районе Аляски вызвали у него беспокойство, особенно из-за пилотажа над Беринговым морем, сообщает 360.ru.

Летчик ВВС США близко подлетел к Ту-95МС и испугался, когда Су-35 внезапно пролетел между ними, отогнав американский истребитель, передает RT. Инцидент произошел 23 сентября, уточняет НСН.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.