Союзники Украины видят, что Киев проявляет больше гибкости в вопросе окончания конфликта (Bloomberg, США)

Bloomberg: украинские чиновники все больше думают о переговорах с Россией

По мере того как конфликт на Украине затягивается, а поддержка Запада ослабевает, в Киеве начинают признавать: рано или поздно переговоры с Россией вести придется, сообщает Bloomberg. Даже сам Зеленский уже готов "проявить больше гибкости" в этом вопросе, рассказывают украинские чиновники.

Союзники Украины выяснили, что президент Владимир Зеленский, возможно, готов проявить больше гибкости в вопросе урегулирования конфликта с Россией и рассматривает разные варианты, говорят чиновники, близкие к НАТО.

Во всеуслышание украинский лидер подтвердил основные требования Киева по прекращению боевых действий, включая полный вывод российских войск с оккупированной территории и членство Украины в НАТО. На этой неделе Зеленский снова исключил какой бы то ни было “торг” вокруг украинского суверенитета или территории.

Но на измученной Украине грядет третья военная зима, появились первые признаки ослабления западной поддержки, а конца конфликту не видно, и украинские официальные лица дали понять, что готовы признать: рано или поздно должна начаться завершающая стадия. Они сообщили об этом на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями.

Изначально предполагалось, что смена настроений будет проверена на субботней встрече президента Джо Байдена с Зеленским и другими западными союзниками в Германии. Однако лидер США отложил поездку в связи с чрезвычайной ситуацией после урагана Милтон, и встречу на авиабазе Рамштайн было решено отсрочить.

На этой встрече украинский президент стремится заручиться поддержкой союзников, чтобы те одобрили его последний “план победы”, который обещает “четкие, конкретные шаги для справедливого окончания конфликта”. Хотя этот план получил прохладный прием в прошлом месяце, когда Зеленский впервые представил его Байдену и другим союзникам в США, на этой неделе президент отправил своих главных помощников обратно в Вашингтон для проработки его подробностей.

Конечная цель

Американские чиновники попросили Киев сформулировать стратегический план того, что ему понадобится на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку, сообщил чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Зеленский пообещал раскрыть все подробности по завершении консультаций с союзниками.

“Мы предлагаем нашим партнерам определить, как они себе представляют окончание боевых действий, место Украины в архитектуре глобальной безопасности и совместные шаги, которые могут приблизить завершение этого конфликта”, — заявил Зеленский в понедельник.

Разумеется, ни один официальный представитель не упомянул об уступках открытым текстом. Зеленский непоколебимо отвергает какие бы то ни было дискуссии о сдаче территории. Украинское правительство на прошлой неделе опровергло, что министр иностранных дел Андрей Сибига обсуждал “территориальные компромиссы” на встречах в ООН в прошлом месяце.

Однако давление союзников усилилось: они требуют более конкретного плана, который будет учитывать сценарии окончания конфликта, длящегося уже два с половиной года. Противостояние на поле боя, стесненные бюджеты на Западе и, прежде всего, результаты президентских выборов в США в ноябре — все это побудило союзников внимательнее рассмотреть возможность урегулирования конфликта путем переговоров.

Поскольку Киев еще не раскрыл всех подробностей своего плана, один чиновник предположил, что украинские чиновники могут воспользоваться элементом стратегической двусмысленности, чтобы выиграть пространство для маневра.

Членство в НАТО

Главной темой любых будущих переговоров станет членство Украины в НАТО — вопрос, уже расколовший союзников Украины. По словам официальных лиц, на Байдена давят, чтобы он направил Киеву явное и недвусмысленное приглашение в альянс. И хотя маловероятно, что президент США на это пойдет, это считается козырной картой на любых переговорах с участием Кремля.

По словам чиновника, знакомого с ходом дискуссий в НАТО, нечто меньшее, чем полноценное членство поставит Украину в невыгодное положение на переговорах о прекращении огня. При этом он добавил, что надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно с США, будут равноценны фактическому членству Украины.

Чиновник добавил, что, поскольку Россия вступление Киева в НАТО даже не рассматривает, неясно, какая формула позволит усадить все стороны за стол переговоров.

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис отказалась говорить, поддержит ли она стремление Украины в НАТО в случае избрания, но заявила, что Киев должен участвовать в любых переговорах США с Владимиром Путиным о прекращении продолжающегося конфликта.

Тем временем кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал поскорее положить конец конфликту, если вернется в Белый дом, — и не обязательно на условиях Киева. Европейские союзники видят во втором президентстве Трампа угрозу дальнейшей американской помощи Украине.

Сама Европа уже испытывает налогово-бюджетные трудности. Правительство канцлера Германии Олафа Шольца заложило меньше средств в поддержку Украины в бюджет следующего года, полагаясь вместо этого на сложный механизм кредитного финансирования из замороженных активов Центрального банка России. Франция борется с собственным дефицитом бюджета, который постоянно раздувается.

За пределами Запада Киев столкнулся с требованием — особенно со стороны так называемого Глобального Юга — активнее заниматься мирным урегулированием, привлекая к этому процессу Россию. План Зеленского изолировать Москву, заручившись поддержкой таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, застопорился на фоне настойчивых требований последних предоставить Кремлю место за столом переговоров.

Авторы статьи: Андреа Палашано (Andrea Palasciano) и Андра Тиму (Andra Timu)