СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III

ЦАМТО, 9 октября. Сухопутные войска Индии приняли на вооружение первый прошедший капремонт танк Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III.

Как говорится в пресс-релизе индийской армии от 7 октября, на церемонии передачи ОБТ в мастерской 505-й армейской базы в Нью-Дели председательствовал начальник штаба СВ генерал Упендра Двиведи, который подчеркнул важность реализуемых проектов по ремонту и модернизации в рамках продолжающейся трансформации Сухопутных войск страны.

По его словам, более 200 узлов и агрегатов были разобраны и собраны заново с использованием технологий и специализированного оборудования от российского производителя оригинального оборудования (OEM).

Ранее представитель индийской государственной компании Armored Vehicles Nigam Limited (AVNL), занимавшейся разработкой модернизированного T-90 Bhishma Мк-III, сообщал, что данная версия ОБТ оснащается новой системой автоматического сопровождения цели, цифровым баллистическим вычислителем и прицельным комплексом.

Прицельный комплекс командира оснащен тепловизором средневолнового инфракрасного диапазона (MWIR), разработанным совместно Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и компанией Bharat Electronics Limited (BEL), который позволяет обнаруживать цели на расстоянии 8 км днем и ночью, а также новым лазерным дальномером с дальностью обнаружения целей на расстоянии до 5 км. Экипаж получил цифровые радиостанции производства индийской компании Alpha Design Technologies (в составе Adani Defence).

Также была усилена противоминная защита, выполнен ряд других доработок, в том числе танк получил динамическую защиту "Контакт-5" и системой активной защиты Saab LEDS-150.

Как уже сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Комитет по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security – CCS) одобрил закупку для Сухопутных войск страны 464 танков T-90МС российской разработки на сумму 134,48 млрд. рупий (1,93 млрд. долл.). Совет по оборонным закупкам МО Индии одобрил закупку танков еще в ноябре 2016 года.

Сообщалось, что сборка танков будет производиться на государственном заводе тяжелого машиностроения HVF (Heavy Vehicles Factory) в Авади. Еще более десятка заводов будут осуществлять сборку подсистем, закупленных у нескольких российских оборонных компаний. Ожидается, что в конечном итоге ОБТ T-90МС будут оснащены 10 танковых полков СВ Индии.

Приобретение T-90МС стало необходимым ввиду низких темпов лицензионного производства 1000 ОБТ T-90С (проекты Bhishma Мк-I/II), заказанных в 2006-2007 гг., которое планировалось завершить к 2020 году. По состоянию на 2019 год HVF выпустил по лицензии только 350-400 ед. T-90С (в итоге производство 536 танков по первой части соглашения было завершено только в 2022 году). С 2002 года HVF также собрал около 400-450 танков T-90С, поставленных Россией в виде машинокомплектов.

В начале ноября 2019 года Министерство обороны Индии после оплаты России пакета передачи технологий заключило контракт общей стоимостью 3,12 млрд. долл., предусматривающий производство в стране 464 основных боевых танков Т-90МС (проект с учетом локализованных систем назван Bhishma Mk-III). По сути, он является второй частью соглашения на лицензионное производство 1000 T-90С.

Сделка предусматривала, что АО "НПК "Уралвагонзавод" и АО "Рособоронэкспорт" будет выплачено 1,2 млрд. долл. за передачу технологий, а индийскому государственному управлению оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board) – 1,92 млрд. долл. за сборку в стране 464 танков Т-90МС. При этом выплаты российским оборонным компаниям Индия будет производить в рублях. Тогда же представитель Министерства обороны в интервью Defense News назвал цену передачи технологий достаточно высокой, отметив, что доля комплектующих национального производства при выпуске танков увеличится до 80% с нынешнего уровня в 40% (в итоге достигнут уровень локализации в 83%, включая двигатель).

Также высокопоставленный руководитель OFB сообщил, что полная локализация производства танков Т-90МС в Индии невозможна, так как большое количество комплектующих все же должно быть импортировано.

Индийская государственная компания Armored Vehicles Nigam Limited (AVNL) передала СВ Индии на испытания первую партию из 10 модернизированных основных боевых танков Т-90МС, получивших обозначение Т-90 Мк-III, в ходе торжественной церемонии в мае 2024 года. Было заявлено, что оставшийся парк из 454 Т-90 Mk-III будет передан индийской армии поэтапно в течение следующих 5 лет. Также планируется модернизировать находящиеся на вооружении танки Т-90С до стандарта Bhishma Мк-III.

Armored Vehicles Nigam Limited – индийская государственная оборонная компания со штаб-квартирой в Авади (Ченнаи), созданная в 2021 году в рамках реструктуризации и акционирования Ordnance Factory Board (OFB) в семь разных государственных предприятий.