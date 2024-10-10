Saab поставит МНО Литвы дополнительные ЗРК MSHORAD

Боевая машина самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности Saab MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence) c боевым модулем комплекса RBS-70 NG с зенитными управляемымии ракетами Bolide на базе американской легкой бронированной машины Oshkosh JLTV (4x4). Машина оснащена маскировочным комплектом Saab Barracuda.

ЦАМТО, 9 октября. Шведская компания Saab объявила о подписании с МНО Литвы дополнительного контракта на поставку зенитных ракетных комплексов ближнего действия MSHORAD (Mobile Short-Range Air Defence).

Стоимость заказа составляет 1,2 млрд. шведских крон. Поставки запланированы на 2026-2029 гг.

Компания Saab объявила о подписании первого контракта на поставку ЗРК MSHORAD для ВС Литвы в июле 2024 года. Благодаря дополнительному заказу вооруженные силы Литвы получат вторую батарею мобильных средств ПВО.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Касчюнас, приобретение мобильной системы ПВО ближнего действия повысит возможности ВС Литвы по противодействию потенциальным воздушным угрозам со стороны противника. Основным преимуществом системы MSHORAD называют ее мобильность.

Заказ включает самоходные пусковые установки, мобильные радиолокационные системы и систему командования и управления (C2). Перед поставкой заказчику Saab интегрирует ПУ MSHORAD на шасси бронемашин JLTV американской компании Oshkosh.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года Saab заключила с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы контракт на поставку первых мобильных ЗРК MSHORAD на сумму около 1,3 млрд. шведских крон (по информации МНО Литвы – 147 млн. евро). Количество ЗРК не раскрывалось. Поставки должны быть выполнены в период 2025-2027 гг.

Заказ размещен в соответствии с условиями рамочного соглашения, заключенного Saab, Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) и Агентства DMA Литвы в декабре 2023 года. Данное соглашение позволяет МНО Литвы размещать заказы на поставку ЗРК ближнего действия RBS-70 NG, в т.ч. в мобильной версии.

Контракт включает поставку самоходных пусковых установок MFU (Mobile Firing Unit) на шасси JLTV, мобильных РЛС, системы командования и боевого управления (C2), пакета обучения и тренажеров RBS-70 NG.

В состав разработанного Saab ЗРК MSHORAD входят самоходная пусковая установка MFU (Mobile Firing Unit) с ПУ ЗРК RBS-70 NG, оснащенной тремя готовыми к пуску ракетами, машина управления, оборудованная многоцелевой трехкоординатной РЛС Giraffe 1X и объединяющим все компоненты комплексом средств автоматизации GBAD C2.

Как ранее заявила Saab, MSHORAD является ответом на расширение в последних конфликтах спектра маловысотных угроз, включая коммерческие дроны, беспилотные летательные аппараты, барражирующие боеприпасы, вертолеты и другие цели. Мобильная система может быть оперативно развернута на опасном направлении и обеспечить как обнаружение, так и поражение средств воздушного нападения противника.