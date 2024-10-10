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ТАСС

Орбан призвал ЕС изменить стратегию по Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Премьер-министр Венгрии отметил, что Евросоюз должен выступить за урегулирование конфликта

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен изменить стратегию по Украине если не хочет, чтобы Киев потерпел поражение в конфликте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Европарламенте.

"Европейский союз проводит ошибочную политику в отношении этой войны [на Украине]. Если мы хотим победить, нам нужно изменить эту провальную стратегию, - заявил он. - Если мы продолжим идти по этому пути, то проиграем. И если мы не хотим, чтобы Украина потерпела поражение, нам нужно изменить стратегию".

Орбан призвал Евросоюз выступить за урегулирование конфликта. "Если мы этого не сделаем, то мы еще глубже погрузимся в войну, и ситуация станет еще более отчаянной, погибнет еще большее число людей. Сотни тысяч людей умирают <...>, пока мы здесь ведем диалог", - заявил премьер.

8 октября Орбан заявил, что Украина не может одержать победу над Россией на поле боя. Ранее венгерский политик также выразил мнение, что все европейские страны в скором времени выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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