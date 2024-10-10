Французский эксперт назвал будущих летчиков ВСУ на Mirage 2000 "камикадзе"

Они не имеют опыта ведения боевых действий на этих машинах и будут вынуждены выполнять самоубийственные задачи, считает военный эксперт Ксавье Моро

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Украинские летчики истребителей Mirage 2000 не имеют опыта ведения боевых действий на этих машинах и будут вынуждены выполнять самоубийственные задачи, заявил ТАСС бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил в X (ранее Twitter), что самолеты Mirage 2000 планируется поставить Украине в первом квартале 2025 года. Он добавил, что машины оснастят новым оборудованием, в частности, средствами поражения класса воздух - поверхность, а также средствами радиоэлектронной борьбы. В то же время, по его словам, "главное - это обучение летчиков и механиков, которое продолжается в Нанси".

"Любой французский или натовский летчик скажет вам, что для того, чтобы стать действительно хорошим боевым летчиком, необходимо сначала пройти годовую начальную подготовку, затем еще три года обучения, чтобы приобрести опыт. Подготовка украинских летчиков не то чтобы некачественная - французы знают, как обучать летчиков, - но, поскольку у них нет опыта, сегодняшние украинские летчики [истребителей Mirage 2000] - это, по сути, "камикадзе" в условиях полного доминирования России в противовоздушной охоте. Они смогут поднять самолет в воздух и, возможно, сумеют его посадить", - прокомментировал заявление французского министра Моро.

По его словам, Mirage 2000 не представляют угрозы для российской армии, "однако у них есть преимущество перед [американскими истребителями] F-16 - они могут использовать менее приспособленные взлетно-посадочные полосы (ВПП)". "С таких же полос могут взлетать самолеты МиГ-29 или Су-24 [Воздушных сил Украины]. Так что Mirage 2000 не добавят [Киеву] преимуществ [в воздухе], а только создадут необходимость материально-технического обеспечения [этих истребителей]. Иными словами, вдобавок к советским самолетами и F-16, украинцы теперь должны искать компоненты для Mirage 2000, летно-подъемный состав, обслуживающий персонал. На одного летчика [Mirage 2000] приходится 10 авиамехаников, и их тоже нужно обучать. А Украине будет поставлено не менее пяти единиц Mirage 2000", - отметил эксперт.

Комментируя оснащение французских боевых самолетов новым оборудованием, Моро напомнил, что Париж поставляет Киеву два типа авиационного вооружения для истребителей - крылатые ракеты SCALP и планирующие авиабомбы. Как указал эксперт, если ракеты французского производства уже используются адаптированными под них советскими истребителями Воздушных сил Украины, то "для того, чтобы доставить авиабомбы, самолет должен подняться достаточно высоко для их сброса". "Кроме того, такие авиабомбы должны планировать на весьма далекое расстояние. Таким образом, Mirage 2000, [несущие планирующие авиабомбы], если им удастся взлететь с ВПП на Украине, будут противостоять российской противовоздушной обороне, которая является лучшей в мире. У русских есть [зенитные] ракеты, способные достигать целей на дистанциях свыше 300 км, чего нет у НАТО. Поэтому [для украинских летчиков Mirage 2000] фактически речь идет о самоубийственных задачах по сбросу авиабомб, которых в любом случае будет так мало, что они, очевидно, не окажут никакого влияния на ход боевых действий", - считает Моро.

Говоря о причинах передачи французских истребителей Украине, он выразил мнение, что эта поставка "носит декларативный характер". "У Франции все равно нет ресурсов, чтобы помочь Украине. Она отправила [Киеву] устаревшие технику, танки и боевые машины пехоты. Несмотря на это, французское правительство сохраняет "ястребиную позицию". Согласно моим источникам, произошел раскол между французскими военными, которые поняли, что вопрос решен и Украина проиграла, и политиками, которые окончательно погрузились в свое антироссийской упрямство, несомненно, под давлением Демократической партии США и Брюсселя. [Президент Франции Эмманюэль] Макрон навязал в правительство новой команды [премьер-министра Мишеля] Барнье "поджигателей войны". Так что я думаю, что дело именно в этом", - сказал эксперт.