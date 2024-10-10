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ЦАМТО

Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия

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БЛА PD-1AF и БЛА-камикадзе RAM
Тактический беспилотник PD-1AF с вертикальным взлетом от компании "Укрспецсистемс" и БЛА-камикадзе RAM от компании "Оборонительные электронные технологии" (CDET).
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 9 октября. Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, на фоне дефицита средств на производство оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times.

Издание напоминает, что этот запрет существует с 2022 года.

"Украина продвигается к снятию запрета военного времени на экспорт дронов... С учетом ограниченных государственных ресурсов, доступных для оплаты военных поставок, компании по производству дронов хотят продавать произведенную сверх нормы продукцию за рубеж и получать доходы, необходимые для производства", – говорится в публикации.

Отмечается, что у Киева нет средств ни на приобретение дронов, ни на инвестиции в производящие их фирмы.

Украинский депутат Александр Мариковский заявил изданию, что Украина может заработать порядка 20 млрд. долл. на экспорте дронов. Он также указал на то, что без снятия запрета цена производимых на Украине БЛА, скорее всего, возрастет.

При этом газета не уточняет, идет ли речь о снятии запрета на экспорт военной продукции в целом или только на поставки дронов: материал посвящен БЛА, но в его заголовке говорится о запрете на экспорт оружия, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Украина
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БПЛА
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