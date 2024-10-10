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ЦАМТО

Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань

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Бригада наземного обслуживания прикрепляет ракету к крылу реактивного истребителя F-16 на базе ВВС в Чиайи, Тайвань. 6 января 2023 года.
Бригада наземного обслуживания прикрепляет ракету к крылу реактивного истребителя F-16 на базе ВВС в Чиайи, Тайвань. 6 января 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Taiwan Presidential Office via AP

ЦАМТО, 9 октября. США шаг за шагом подталкивают Тайвань к опасной черте войны, продолжая предоставлять ему военную помощь и поставлять вооружение.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн. долл. на военную помощь Тайваню, напоминает агентство.

"Американская сторона, игнорируя решительное возражение Китая, продолжает предоставлять военную помощь Тайваню, это является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике. Это серьезно угрожает суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выражаем решительное осуждение этого и делаем США строгое представление", – говорится в заявлении У Цяня в социальной сети WeChat.

Он отметил, что в последние годы США неоднократно нарушали свои обязательства, предоставляли Тайваню военную помощь и продавали оружие, посылая тем самым ошибочные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня".

"Делая это, США подливают масло в огонь в тайваньском вопросе, обостряя региональную напряженность и шаг за шагом подталкивая Тайвань к опасной черте войны", – сказал У Цянь.

Он подчеркнул, что "вооружение Тайваня означает поддержку "независимости Тайваня", а "независимость Тайваня" означает войну".

"Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обернутся только горькими последствиями для тех, кто их предпринимает", – подчеркнул У Цянь.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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