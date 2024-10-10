ОДК изготовила второй индустриальный двигатель нового поколения для газовой отрасли

Москва. 9 октября. ИНТРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация завершила сборку второго опытного образца индустриального газотурбинного двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25 для газовой отрасли, сообщает пресс-служба корпорации.

"До конца года после стендовых испытаний на предприятии ОДК-УМПО двигатель АЛ-41СТ-25 поступит на компрессорную станцию для комплексных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации в составе газоперекачивающего агрегата", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

В сообщении приводятся слова генерального директора ОДК Вадима Бадехи, который отметил, что индустриальный газотурбинный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25 создан специалистами корпорации в партнерстве с компанией "Газпром" для импортозамещения зарубежного оборудования.

"Двигатель имеет высокие технико-экономические характеристики и соответствует мировым стандартам в своем классе мощности. Сейчас ОДК реализует комплексную инвестиционную программу по техническому перевооружению предприятий. Это в долгосрочной перспективе обеспечит растущие потребности газовой отрасли в современных отечественных газотурбинных двигателях, включая АЛ-41СТ-25", - сказал Бадеха.

Сообщается, что второй созданный ОДК опытный образец двигателя АЛ-41СТ-25 впервые демонстрируется на выставке "Импортозамещение в газовой отрасли", которая проходит в рамках Петербургского международного газового форума. На стенде ОДК представлен макет индустриального двигателя в разрезе и интерактивный комплекс для знакомства с конструкцией двигателя, его узлами и системами.

"АЛ-41СТ-25 разработан конструкторами ОКБ им. Люльки и изготовлен на уфимском предприятии ОДК-УМПО с применением современных технологий. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов. Оборудование такого уровня в России ранее не производилось", - отмечается в пресс-релизе.