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ЦАМТО

Diel Defence поставит ВВС Болгарии ЗРК IRIS-T SLM

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Источник изображения: Фото: Diehl Defense

ЦАМТО, 9 октября. Минобороны Германии 7 октября в Кобленце подписано с Diehl Defence дополнительное соглашение к контракту на закупку ЗРК IRIS-T SLM, предусматривающее поставку комплексов ВВС Болгарии.

Как сообщило Минобороны Болгарии, документ подписан в продолжение Программного соглашения между Министерствами обороны Германии и Болгарии о совместной закупке систем IRIS-T SLM и Меморандума о взаимопонимании по совместной закупке наземных систем ПВО в рамках Европейской инициативы "Небесный щит" ESSI (European Sky Shield Initiative).

Программное соглашение министры обороны Болгарии и Германии подписали 6 сентября 2024 года в рамках реализации одобренного в августе Национальным собранием Болгарии Проекта инвестиционных расходов на приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T.

Как сообщила компания Diel Defence, с подписанием данного документа количество потенциальных эксплуатантов ЗРК IRIS-T увеличилось до 20 стран, из которых 9 стран уже применяют или выбрали систему ПВО на базе IRIS-T.

Подписание соглашения позволит Болгарии приобрести системы на тех же условиях, которые указаны в действующем контракте Diehl Defence с ВС Германии.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Болгарии утвердило Меморандум о взаимопонимании между Болгарией и 11 другими европейскими странами о совместной закупке наземных систем ПВО в рамках инициативы ESSI в ноябре 2023 года.

Парламент Болгарии 8 августа 2024 года одобрил решение о выделении средств на проект приобретения зенитных ракетных систем. Стоимость проекта составляет 356,18 млн. левов (182,11 млн. евро) без учета НДС. В обосновании решения указано, что средства будут направлены на покупку одного ЗРК средней дальности IRIS-T SLM. Соглашение включает опционы, позволяющие приобрести в перспективе до пяти комплексов IRIS-T SLM и одну систему дальнего действия IRIS-T SLX.

Как заявлено, реализация проекта позволит приобрести многоканальные зенитные ракетные комплексы, что существенно повысит возможности ВС Болгарии по противодействию средствам воздушного нападения разных классов и типов.

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Болгария
Германия
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