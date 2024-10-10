FT: в Киеве не исключили отмены запрета на экспорт оружия

Украинские производители вооружений могут получить до $20 млрд от продажи военной продукции за рубежом, пишет газета

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия в попытке получения средств для расширения внутреннего производства в первую очередь беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а также увеличения их закупок за рубежом. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, украинские производители вооружений могут получить до $20 млрд от продажи военной продукции за рубежом и увеличить внутреннее производство прежде всего БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские войска "испытывают острую нехватку беспилотников" и пытаются "сбыть за рубежом излишки своего производства для получения средств с целью расширения производства беспилотников для нужд армии", говорится в публикации.

После начала СВО Киев запретил экспорт товаров военного назначения, что ударило по возможностям закупки вооружений, не говоря уже "о капиталовложениях в исследования и разработки", напоминает FT. Возможное разрешение украинским компаниям экспортировать излишки военной продукции теперь "рассматривается как возможность привлечения инвесторов".