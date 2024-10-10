Интервью Камалы Харрис телеканалу CBS (CBS News, США)

Камала Харрис: план Трампа по Украине приведет к капитуляции Киева

Интервью Камалы Харрис телеканалу CBS оставило много вопросов. Ее ответы представляли собой набор общих фраз, а попытки надавить на вице-президента продемонстрировали, что ей просто нечего сказать. Ведущему даже приходилось пояснять, что политик имела в виду.

Билл Уитакер: Мы оказываем Израилю военную помощь на миллиарды долларов, но премьер-министр Нетаньяху, похоже, придерживает собственного курса. Администрация Байдена-Харрис давила на него, чтобы он согласился на прекращение огня. Он сопротивляется. Вы призывали его не входить в Ливан. Он все равно это сделал. Неужели США не могут повлиять на премьер-министра Нетаньяху?

Камала Харрис: Мы ведем дипломатическую работу с руководством Израиля, постоянно разъясняя наши принципы.

— Но складывается впечатление, что Нетаньяху не прислушивается.

— Мы не перестанем добиваться того, что необходимо для США для четкого определения нашей позиции в отношении обязательного прекращения этой войны.

— А мы действительно видим в Нетаньяху нашего близкого союзника?

— Я думаю, что, при всем уважении, лучше спросить, видим ли мы союз между американским и израильским народом. И ответ на этот вопрос — да.

Пояснения ведущего: "Пока война на Ближнем Востоке является главной темой всех СМИ, избирателей больше всего волнует экономика — впрочем, как обычно".

— Многие показатели свидетельствуют, что американская экономика развивается очень хорошо, лучше, чем в большинстве стран мира, я думаю. Но похоже, что американцы этого не ощущают. Продукты питания стали дороже на 25%, и люди обвиняют в этом вас и Джо Байдена. Они ошибаются?

— У нас сейчас исторически низкий уровень безработицы среди всех слоев населения. Наша экономика процветает по всем макроэкономическим показателям. И, возвращаясь к вашему утверждению, что цены до сих пор слишком высокие… Я об этом знаю, и мы должны что-то с этим сделать. Вот почему часть моего плана — вы упомянули продукты питания — часть моего плана заключается в том, что мы должны понизить цены на продукты питания…

Пояснения ведущего: "Харрис говорит, что она надавит на Конгресс, чтобы тот ввел федеральный закон о запрете на взвинчивание цен продуктов питания, но детали плана еще до конца не определены".

— Вы хотите расширить субсидии для семей с новорожденными, предоставить налоговые льготы для тех, кто покупает первое жилье и для открывающих малый бизнес. Но, по оценкам Беспартийного комитета по ответственному исполнению федерального бюджета, ваш экономический план приведет к увеличению федерального дефицита на три триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Откуда вы возьмете деньги?

— Ну, другие экономисты, которые сравнивали мой план с планом моего оппонента, пришли к выводу, что мой экономический план укрепит экономику Америки. Его план ослабит ее.

— Но...

— Мой план, Билл, если вы не возражаете, заключается в том, что, инвестируя в малый бизнес, вы инвестируете в средний класс и укрепляете экономику Америки. Малый бизнес — это основа экономики Америки.

— Но, простите, вице-президент, вопрос был в том, откуда вы возьмете деньги?

— Ну, в частности, я собираюсь убедиться, что самые богатые среди нас, кто может себе это позволить, заплатят свою справедливую долю налогов. Неправильно, что учителя, медсестры и пожарные платят более высокие налоги, чем миллиардеры и крупнейшие корпорации.

— Но…

— И это будет справедливо.

— Но мы живем в реальном мире. Как вы собираетесь провести это через Конгресс?

— Знаете, если спокойно говорить со многими людьми в Конгрессе, они прекрасно понимают, о чем я говорю, потому что их избиратели прекрасно понимают, о чем я говорю. Их избиратели — это пожарные, учителя и медсестры. Их избиратели — представители среднего класса, трудолюбивые люди.

— Но Конгресс не проявляет склонности двигаться в вашем направлении.

— Я... я с вами не согласна. В Конгрессе есть много лидеров, которые понимают и знают, что сокращение налогов Трампом привело к росту дефицита бюджета. Никто из нас, и уж точно я не могу позволить себе быть близорукой в том, что касается укрепления американской экономики. Позвольте мне сказать вам кое-что. Я преданный государственный служащий. Вы это знаете. Но я также и капиталист. И я знаю об ограничениях правительства.

<...>

— Позвольте мне рассказать вам, что говорят ваши критики. Они говорят, что причина того, что многие избиратели не верят вам, в том, что вы меняете свою позицию по многим вопросам. Вы поддерживали более мягкую иммиграционную политику, теперь вы ее ужесточаете. Вы были за Medicare для всех, а теперь нет.

— Последние четыре года я была вице-президентом Соединенных Штатов. И я путешествовала по нашей стране. Я слушала людей и искала возможные точки соприкосновения. Я верю в консенсус. Мы разнообразный народ. Географически, регионально, с точки зрения того, где мы находимся в своем прошлом. И американский народ хочет, чтобы у нас были лидеры, способные прийти к консенсусу. Где мы можем найти компромисс и понять, что это не так уж плохо, если вы не поступаетесь своими ценностями, чтобы найти решения, основанные на здравом смысле. И я придерживаюсь именно такого подхода.

Пояснения ведущего: "Но один вопрос, который оказался не поддающимся компромиссу, — это иммиграция. За последние четыре года подход Байдена и Харрис был непоследовательным, и республиканцы убеждены, что иммиграция — это ахиллесова пята вице-президента".

— Вы недавно посетили южную границу и поддержали недавние меры президента Байдена по борьбе с просителями убежища. И эти меры привели к почти немедленному и резкому сокращению числа пересекающих границу. Если это правильные действия сейчас, то почему ваша администрация не предприняла эти шаги в 2021 году?

— Первый законопроект, который мы предложили Конгрессу, был направлен на исправление нашей иммиграционной системы. Мы понимали, что если вы хотите действительно ее исправить, нужно, чтобы Конгресс принял меры. Он не был принят. Мы быстро дошли до того момента, когда двухпартийная группа членов Сената США, включая одного из самых консервативных членов Сената США, собралась вместе и разработала законопроект о защите границ. И знаете, что произошло? Дональд Трамп получил информацию о том, что этот законопроект готов и может быть принят, а он хочет использовать проблемы в свою пользу, а не решать их, поэтому он сказал своим приятелям в Конгрессе: "Заверните законопроект. Не позволяйте ему двигаться вперед".

— Но я занимаюсь темой границ уже много лет. И поэтому я знаю, что эта проблема возникла не при вашей администрации. Но в первые три года вашей администрации наблюдался исторически высокий поток нелегальных иммигрантов, пересекающих границу. Фактически, число прибывших увеличилось в четыре раза по сравнению с последним годом правления президента Трампа. Было ли ошибкой настолько ослаблять иммиграционную политику?

— Это давняя проблема. И решения уже найдены. И буквально с первого дня мы предлагаем решения.

— Я хотел спросить, не было ли ошибкой вообще допускать эту волну?

— Я думаю... политика, которую мы предлагаем, направлена на решение проблемы, а не на ее развитие, понятно? Но...

— Но при вас количество мигрантов увеличилось в четыре раза... под вашим руководством.

— И сегодняшние цифры — благодаря тому, что мы сделали — мы сократили поток нелегальной иммиграции вдвое. Мы сократили поток фентанила вдвое. Но нам нужно, чтобы Конгресс мог действовать, чтобы действительно решить проблему....

— Вы обвиняли Дональда Трампа в использовании расистских приемов, когда речь шла о гаитянских иммигрантах в Спрингфилде. Фактически, вы назвали его расистом и разжигателем розни. Тем не менее Дональда Трампа поддерживают миллионы американцев. Как вы это объясните?

— Я рада, что вы указываете на эти его высказывания, которые вызывают у большинства разумных людей реакцию: "Это неправильно. Это просто неправильно".

— Так много людей поддерживают Дональда Трампа, которого вы назвали расистом. Как вы преодолеете этот, казалось бы, непреодолимый разрыв?

— Я верю, что народу Америки нужен лидер, который не пытается разделить нас и унизить. Я верю, что американский народ осознает, что истинная мера силы лидера основана не на том, кого ты унижаешь, а на том, кого ты поддерживаешь.

Пояснения ведущего: "Предвыборная кампания Харрис набирает обороты, до ее завершения остается меньше месяца. Вице-президент сказала нам, что она потеряла счет штатам, которые посетила".

<...>

Ведущий: "Кто бы ни победил в президентской гонке, ему придется решать множество сложнейших задач, особенно за пределами наших границ. Вернувшись в Вашингтон, вице-президент Харрис сказала нам, что она уверена в том, что США должны победить в экономическом соревновании с Китаем в XXI веке. А что касается конфликта между Россией и Украиной?"

— Как выглядит успех в прекращении конфликта на Украине?

— Не будет никакого успеха в прекращении этого конфликта без участия Украины и ООН.

— Встретились бы вы с президентом Владимиром Путиным для переговоров об урегулировании конфликта на Украине?

— Нет, если это будет на двусторонней основе, без Украины. Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины.

— Как президент поддержите ли вы расширение НАТО, чтобы принять Украину?

— Эти вопросы мы будем решать, когда и если все придет к этому. Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины защищать себя. Если бы президентом был Дональд Трамп, Путин бы сейчас сидел в Киеве. Он [Трамп] говорит, что он может положить конец этому в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию.

— Вы недавно удивили людей, когда сказали, что являетесь владельцем оружия и что если кто-то войдет в ваш дом, вы его застрелите. Каким оружием вы владеете, и когда и почему вы его приобрели?

— У меня есть Glock, и он у меня уже довольно давно. Я же работаю в правоохранительных органах, Билл.

— Вы когда-нибудь стреляли из него?

— Да (смеется). Конечно, стреляла. На стрельбище. Да, конечно, стреляла.