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РИА Новости

ОАК передала ВКС очередную партию новых бомбардировщиков Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

"Ростеха": ОАК передала ВКС партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Самолеты изготовлены в рамках производственной программы 2024 года. До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

"Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС – ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах российских Вооруженных Сил. Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО", - приводит слова первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова пресс-служба госкомпании.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 - многофункциональный авиационный комплекс, один из самых передовых самолетов в составе ВКС России.

"Наши военные заводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны. Обеспечение армии и флота новыми самолетами - наша основная задача. Одновременно производственники постоянно работают над совершенствованием процессов и внедрением технологий, которые позволяют увеличивать темпы выпуска продукции", - приводятся слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря в пресс-релизе "Ростеха".

Самолет предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО.

Высокие боевые характеристики, современные технологии и успешное применение в реальных боевых условиях делают Су-34 важным элементом обороноспособности России и гарантией успешного выполнения боевых задач в любых условиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
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