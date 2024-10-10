В Раде заявили, что Зеленскому придется самому инициировать переговоры с Россией

Депутат Верховной рады Александр Дубинский уверен, что лидеры стран Запада будут оказывать давление на украинского президента опосредованно

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо самостоятельно начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, Запад прямо не даст таких указаний. Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Ни экономика, ни система призыва, ни ВПК в текущих условиях общей деградации и непрофессионализма госаппарата сделать чудо неспособны. <...> Указания на такие переговоры [с Россией] Зеленскому никто не даст, так как никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. <...> Это решение Зеленский должен принять сам", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Политик уверен, что лидеры стран Запада будут оказывать давление на украинского президента опосредованно. "Партнеры и "союзники" обеспечивают для этого давление обстоятельств. Пустой [формат] "Рамштайн" будет одним из них", - отметил Дубинский.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Также на Украине должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.