Войти
ТАСС

Фрегат "Адмирал Головко" выполнил зенитно-ракетные стрельбы в Баренцевом море

392
0
0
Фрегат «Адмирал Головко».
Фрегат «Адмирал Головко».
Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

Во время учений корабль применил зенитный ракетный комплекс для отработки отражения атак средств воздушного нападения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" фрегата "Адмирал Головко" отработал отражение атак средств воздушного нападения в акватории Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Головко" провел тренировку по применению зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" при отражении атак средств воздушного нападения противника в акватории Баренцева моря. В рамках учения корабельный боевой расчет выполнил учебно-боевые стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты самолетного типа, а также крылатые ракеты, идущие курсом на корабль", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что запуск ракеты-мишени с побережья Кольского полуострова произвел расчет берегового ракетного комплекса "Бал" из состава ракетного соединения Северного флота с полуострова Рыбачий. Районы проведения стрельб были своевременно закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации.

Фрегат "Адмирал Головко" - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота фрегата "Адмирал Головко" был принят в 2023 году. В рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" экипаж фрегата успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой "Калибр" из высокоширотных районов Арктики. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
22350
Арктика
Военные учения
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 19:51
  • 2
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:49
  • 5135
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 16:41
  • 0
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности
  • 10.10 07:37
  • 1
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 10.10 01:01
  • 0
В тему о нападениях с моря, и защитах от них
  • 09.10 19:26
  • 0
По поводу "ключа к миру на Украине".
  • 09.10 19:25
  • 2
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 09.10 17:22
  • 4
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 14:40
  • 0
Где «ключ к миру» на Украине?
  • 09.10 14:29
  • 658
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС