Фрегат "Адмирал Головко" выполнил зенитно-ракетные стрельбы в Баренцевом море

Во время учений корабль применил зенитный ракетный комплекс для отработки отражения атак средств воздушного нападения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" фрегата "Адмирал Головко" отработал отражение атак средств воздушного нападения в акватории Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Головко" провел тренировку по применению зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" при отражении атак средств воздушного нападения противника в акватории Баренцева моря. В рамках учения корабельный боевой расчет выполнил учебно-боевые стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты самолетного типа, а также крылатые ракеты, идущие курсом на корабль", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что запуск ракеты-мишени с побережья Кольского полуострова произвел расчет берегового ракетного комплекса "Бал" из состава ракетного соединения Северного флота с полуострова Рыбачий. Районы проведения стрельб были своевременно закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации.

Фрегат "Адмирал Головко" - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота фрегата "Адмирал Головко" был принят в 2023 году. В рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" экипаж фрегата успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой "Калибр" из высокоширотных районов Арктики.