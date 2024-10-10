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ТАСС

Группировка войск "Запад" развернула программу подготовки операторов боевых БПЛА

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Центр подготовки операторов FPV-дронов Небесный воин в ЛНР
Центр подготовки операторов FPV-дронов Небесный воин в ЛНР.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

В программу входит инженерная, тактическая и огневая подготовка, а также тактическая медицина, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Западная группировка войск развернула в тыловом районе зоны специальной военной операции (СВО) программу подготовки операторов боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие по контракту группировки войск "Запад" проходят обучение по управлению БПЛА для сброса боеприпасов на точность, FPV-дронами, а также ведению разведки в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы. В рамках подготовки они изучают основы управления беспилотниками, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение, обслуживание аппаратов, техническую и программную часть дронов различных видов, а также уязвимые места тяжелой и легкобронированной техники", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что инструкторы полигона разработали комплексную систему обучения военнослужащих, включающую в себя не только пилотирование малых БПЛА, но и такие дисциплины, как инженерная, тактическая и огневая подготовка, а также тактическая медицина. После теоретической части обучаемые приступают к работе на специальных виртуальных симуляторах, где учатся преодолевать искусственные и естественные препятствия, объекты городской застройки. Обучаемые также выполняют практический сброс боеприпасов с квадрокоптеров.

В министерстве сообщили, что полевой сервисный центр, развернутый в тыловом районе СВО, позволяет переделать дрон неприятеля или вернуть в работу войсковой в сжатые сроки. Здесь каждый день занимаются прошивкой, ремонтом и изготовлением комплектующих. Специалисты ставят на крыло любой сбитый беспилотник - от заводского до кустарного производства. Здесь их перепрошивают, выявляют все стабилизационные характеристики, после чего готовое изделие отправляется на фронт. 

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