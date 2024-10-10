МО РФ разработало неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа

Планируется, что его будут использовать для ударов по живой силе и опорным пунктам противника

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Автономный беспилотник-камикадзе вертолетного типа был запатентован 12-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Минобороны России. БПЛА невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он предназначен для нанесения ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Беспилотник имеет цилиндрическую форму и построен по соосной схеме с двумя несущими винтами с автоматами перекоса. В вертолетостроении она позволяет отказаться от рулевого винта и повысить маневренность машины. Снизу в цилиндрический корпус дрона вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания.

"Целью данного изобретения является новое устройство, позволяющее с помощью малогабаритного БПЛА, не управляемого оператором, а движущимся автономно по заданным координатам цели, доставлять малокалиберные боеприпасы до места (объекта) назначения в условиях выполнения боевой задачи по поражению живой силы противника и стационарных огневых средств (опорных пунктов противника)", - говорится в патенте.

Уточняется, что система управления аппаратом содержит микропроцессор и средства лазерного сканирования местности, а также USB-накопитель с данными о структуре рельефа местности и цели. "Обеспечивается автономный полет БПЛА без участия оператора путем самостоятельной ориентации БПЛА в пространстве по топологической карте и невозможность воздействия на него средствами подавления сигналов радиоуправления и спутниковой навигации противника", - подчеркивают разработчики.

Когда дрон достигает указанных координат, LIDAR-датчики сканируют местность на наличие потенциальной цели. При ее обнаружении микропроцессор инициирует команду на скоростное падение беспилотника на цель вместе с боеприпасом.

Об институте

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, а также разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.