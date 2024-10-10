Войти
ТАСС

МО РФ разработало неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа

465
0
+2
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Планируется, что его будут использовать для ударов по живой силе и опорным пунктам противника

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Автономный беспилотник-камикадзе вертолетного типа был запатентован 12-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Минобороны России. БПЛА невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он предназначен для нанесения ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Беспилотник имеет цилиндрическую форму и построен по соосной схеме с двумя несущими винтами с автоматами перекоса. В вертолетостроении она позволяет отказаться от рулевого винта и повысить маневренность машины. Снизу в цилиндрический корпус дрона вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания.

"Целью данного изобретения является новое устройство, позволяющее с помощью малогабаритного БПЛА, не управляемого оператором, а движущимся автономно по заданным координатам цели, доставлять малокалиберные боеприпасы до места (объекта) назначения в условиях выполнения боевой задачи по поражению живой силы противника и стационарных огневых средств (опорных пунктов противника)", - говорится в патенте.

Уточняется, что система управления аппаратом содержит микропроцессор и средства лазерного сканирования местности, а также USB-накопитель с данными о структуре рельефа местности и цели. "Обеспечивается автономный полет БПЛА без участия оператора путем самостоятельной ориентации БПЛА в пространстве по топологической карте и невозможность воздействия на него средствами подавления сигналов радиоуправления и спутниковой навигации противника", - подчеркивают разработчики.

Когда дрон достигает указанных координат, LIDAR-датчики сканируют местность на наличие потенциальной цели. При ее обнаружении микропроцессор инициирует команду на скоростное падение беспилотника на цель вместе с боеприпасом.

Об институте

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, а также разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 19:51
  • 2
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:49
  • 5135
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 16:41
  • 0
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности
  • 10.10 07:37
  • 1
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 10.10 01:01
  • 0
В тему о нападениях с моря, и защитах от них
  • 09.10 19:26
  • 0
По поводу "ключа к миру на Украине".
  • 09.10 19:25
  • 2
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 09.10 17:22
  • 4
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 14:40
  • 0
Где «ключ к миру» на Украине?
  • 09.10 14:29
  • 658
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС