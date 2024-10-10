Со знанием тела: в России начали выпускать бронежилеты для женщин

Защитные изделия имеют специальный крой, учитывающий анатомические особенности

В России создали бронежилет для женщин. Он имеет особый крой в районе груди и увеличенную по длине переднюю панель. Бронежилеты уже прошли испытания в зоне СВО и получили хорошие отзывы. Эксперты отмечают, что особенно они пригодятся женщинам-медикам, которые спасают людей на передовой, — им нередко приходится вывозить раненых в тыл из-под огня.

Женский бронежилет

Бронежилет выполнен с учетом анатомических особенностей женского тела, то есть он имеет особый крой в районе груди и увеличенную по длине переднюю панель.

— В стандартных бронежилетах у женщин в силу анатомии передняя панель поднимается вверх и уменьшает площадь защиты живота, рассказал «Известиям» владелец компании по производству средств индивидуальной бронезащиты «БронеЁж» Савва Бурлингас. — В современной войне, где подавляющая часть ранений осколочные, даже 1–2 см могут играть решающую роль. Бронежилет также имеет специальную конструкцию крыльев передней панели, которая обеспечивает правильную защиту с учетом того, что плитник в районе груди у женщин не имеет плотного прилегания к телу.

Комплект из жилета, противоосколочных пакетов и плит класса защиты БР-5 весит около 7,5 кг, отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

В мире производителей бронезащиты для женщин очень мало. Если не рассматривать бронежилеты скрытого ношения, а говорить именно о военной продукции, то компания «БронеЁж» одной из первых в России занялась этим вопросом.

Кроме того, по словам Саввы Бурлингаса, они производят бронежилеты нестандартных размеров по индивидуальным меркам заказчика. То есть для особо высоких и низких, полных и худых людей.

Сам основатель компании воевал в Донбассе в 2014–2015 годах. Попробовав большое количество самых разных бронежилетов — устаревшие советские, современные российские и топовые мировые, — он смог понять, что именно нужно бойцам от брони.

Бронежилет по индивидуальным размерам

— Бронежилеты для женщин нужны и должны учитывать анатомические особенности, — рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Хотя в качестве военнослужащих штурмовых подразделений, в отличие от украинской армии, женщины у нас не служат, но бронежилеты им, безусловно, нужны, — отметил он. — И здесь важно, чтобы сохранялась его непробиваемость и вес был небольшой.

Источник изображения: Фото: БронеЁж

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин, очень важно иметь бронежилет, который сделан либо подогнан под конкретного человека.

— Многие забывают, но медицинские работники часто оказываются рядом с передовой, чтобы вывезти раненых. То есть в этот момент они находятся в зоне действия артиллерии противника и вездесущих дронов. А мы знаем, что значительный процент медработников — это женщины, — отметил он. — Кроме того, очень важно, чтобы у каждого был бронежилет, сделанный по личным лекалам или хотя бы подогнанный под конкретного человека. Попадание даже одного осколка в человека может его серьезно ранить, поэтому важно прикрывать все необходимые для жизнеобеспечения органы. И не закрывать глаза на то, что бронежилет на тебе сидит всего лишь на 1 см выше, чем положено.

По его словам, так исторически сложилось, что министерства обороны во всех странах всегда ориентируется на стандартную мужскую фигуру. Размерный ряд есть, но он в большей степени касается ширины бронежилета. В таком случае боец с помощью липучек может его подтянуть под свои размеры.

«Ваша броня спасла нам папу»

Владелец компании поделился с «Известиями» «историями успеха», к которым он относится с особым трепетом.

Осенью 2022 года офицер предельного возраста ушел добровольцем в зону специальной военной операции.

— Правдами и неправдами мы успели прямо к отбытию организовать ему бронежилет, который через несколько месяцев спас его под Кременной. Тогда он получил несколько осколков по площади бронежилета, — рассказал Савва Бурлингас.

Совсем недавно он же попал под еще один обстрел — несколько осколков от боеприпасов прилетело в бок и в шейный модуль прямо напротив позвонка, а также пулевое в спину. Бронежилет выдержал всё.

Фото: БронеЁж Источник изображения: iz.ru

Компания получала благодарности и от родственников пользователей. Однажды написал мальчик, чей отец получил тяжелое ранение.

— Он рассказал мне, что все жизненно важные органы, которые были закрыты броней, не были задеты. Его отец написать сам в тот момент не мог, поэтому попросил сына передать нам спасибо. Слова мальчика «ваша броня спасла нам папу» до сих пор вызывают дрожь по моему телу, — поделился эмоциями владелец компании.

Карбид бора и броня

Ранее «Известия» писали, что в России начали выпускать бронежилеты с плитами из отечественного карбида бора — это самый легкий и прочный материал, способный остановить автоматную или пулеметную пулю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

При этом он позволяет снизить массу изделия на 35%. Новый бронежилет получил высший класс защиты — БР-5 — и уже поставляется в войска в зоне СВО.

По словам производителей, бронежилет выведет на новый уровень выживаемость военнослужащего за счет снижения массы изделия и удобства ношения, а также высоких защитных характеристик.

Юлия Леонова