Водная стихия «Калашникова».

О том, какие суда гражданского и специального назначения строятся на предприятиях концерна

Концерн «Калашников», являясь лидером в производстве стрелкового оружия, уже давно расширил свою деятельность далеко за пределы оружейной отрасли. В рамках диверсификации и укрепления оборонно-промышленного комплекса страны концерн интегрировал в свою структуру судостроительные предприятия полного цикла.

Благодаря двум предприятиям — «Верфи братьев Нобель» и «Рыбинской верфи» — город Рыбинск Ярославской области в последние годы стал одним из крупных центров российского судостроения. Эти верфи выполняют стратегически важные проекты, обеспечивая развитие специального и гражданского флота.

О разработках из Рыбинска последних лет — в нашем материале.

«Верфь братьев Нобель»

«Верфь братьев Нобель», которую в 1907 году вместе со своими партнерами основал Людвиг Нобель, старший брат учредителя знаменитой премии, прошла путь от небольшого судоремонтного предприятия до современного высокотехнологичного комплекса, выпускающего суда как для гражданских, так и для военных нужд. В состав водного кластера «Калашникова» верфь вошла в 2017 году. Сегодня здесь производят промысловые суда малого и среднего водоизмещения, сухогрузы, танкеры, буксиры и другую технику.

Примером такого специализированного судна станет ледокольный буксир «Нарвская застава», заложенный в Рыбинске в этом году. Это небольшое судно будет работать на Неве, Свири, Ладожском и Онежском озерах, в Финском заливе и выполнять различные задачи: от грузоперевозок до участия в аварийно-спасательных операциях. Северные льды для «Нарвской заставы» не страшны — судно оборудовано ледокольными приспособлениями и может не только само работать в замерзших водах, но и прокладывать путь другим судам.

Судно "Сергей Приходько". Источник: Концерн «Калашников»

Если говорить о рыболовецком направлении, то верфь «Калашникова» участвует в действующей с 2017 года программе «Квоты под киль». По ее условиям рыбопромысловые компании для получения права на добычу должны поддерживать отечественных судостроителей и вкладываться в прибрежную инфраструктуру.

По программе «Верфь братьев Нобель» ведет работы сразу над двумя краболовами-живовозами. Подобные суда, способные перевозить выловленных ракообразных живыми, впервые полностью проектируются и строятся в России. Суда проекта 6135 смогут перевозить 80-100 тонн живого краба на большие расстояния и эксплуатироваться в сложных условиях. При этом краб хранится живым в специальных изолированных цистернах с охлаждаемой забортной водой.

«Рыбинская верфь»

Вторым судостроительным активом «Калашникова» выступает «Рыбинская верфь», основанная в 1947 году для строительства речных и морских судов. Сегодня здесь по полному циклу создаются различные виды катеров и лодок гражданского, военного и специального назначения.

БК-16. Источник: Концерн «Калашников»

Например, на форуме «Армия» этого года предприятие представило скоростные транспортно-десантные катера БК-16 и штурмовые лодки БК-10. Эти суда входят в боевой состав всех флотов ВМФ и сегодня применяются в зоне СВО, получая высокую оценку. Они используются для переброски личного состава, выполнения специальных задач, в частности, борьбы с морскими дронами ВСУ. На универсальной базе БК-16 по желанию заказчика можно изготовить патрульную, водолазную, пожарную, медицинскую и другие модификации.

На «Рыбинской верфи» также ведутся работы по перспективному направлению − суда на воздушной подушке (СВП). В июле этого года такое судно скегового типа «Хаска-10» приступило к ходовым испытаниям, и это стало большим событием, открывающим дорогу к созданию целого семейства подобных машин.

Хаска-10. Источник: Концерн «Калашников»

Воздушная подушка таких судов ограничена скегами, в случае «Хаски» — гибкими. Эти ограждения делают судно более управляемым, позволяя эффективнее удерживаться на курсе, а также более экономичным. Цифра в названии означает, что новое СВП сможет перевозить до 10 тонн груза. Автономность плавания «Хаски» − трое суток с дальностью до 400 миль. Сфера применения нового судна «Калашникова» − круглогодичные транспортные операции в мелководной части северных морей и труднодоступных районах Крайнего Севера, в том числе помощь в освоении шельфовых месторождений.

Город на Волге — флоту России

Обе верфи неслучайно появились в Рыбинске, что в Ярославской области: выгодное географическое положение и наличие крупной водной артерии — Волги, дающей выход в Балтийское, Черное и Каспийское моря, позволяют оперативно доставлять построенные суда заказчикам в любую точку мира.

Сегодня в просторных бухтах Рыбинского водохранилища проходят ходовые и швартовные испытания, выполняются заключительные работы перед сдачей судна заказчику. Здесь же суда верфей «Калашникова» могут оставаться на зимовку.

Фрегат «Адмирал Головко». Источник: Объединенная судостроительная корпорация

Кроме верфей оружейного концерна, в Рыбинске широко представлено и двигателестроительное направление Госкорпорации Ростех. За него отвечают сразу два крупных предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации — «ОДК-Газовые турбины» и «ОДК-Сатурн», причем последнее производит не только авиационные двигатели, но и с недавнего времени — силовые установки для морского флота. Первый полностью российский газотурбинный двигатель производства Ростеха был установлен на военный фрегат «Адмирал Головко» в 2020 году.