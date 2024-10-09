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Япония решила создать «невзламываемую» технологию квантовой криптографии

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Япония решила создать «невзламываемую» технологию квантовой криптографии
Япония решила создать «невзламываемую» технологию квантовой криптографии.
Источник изображения: Fastflux

Правительство Японии планирует поддержать разработку технологии квантовой криптографии, о чем пишет издание Nikkei. Эту технологию защиты связи теоретически будет невозможно взломать.

Министерство внутренних дел и коммуникаций предоставит помощь выбранным разработчикам технологии квантовой криптографии, а заявки начнут подавать уже в следующем году.

Начиная с 2025 года власти страны планируют выделять сотни миллионов долларов в виде государственно-частных инвестиций в течение пяти лет.

По данным источника, разработка технологии планируется до 2030 года, она будет использоваться для защиты от кибератак следующего поколения. В списке компаний, которые будут принимать участие в разработке, упоминаются Toshiba и NEC.

Квантовая криптография — это метод защиты коммуникаций, основанный на принципах квантовой физики. Используя квантовые явления, можно спроектировать и создать такую систему связи, которая всегда может обнаруживать подслушивание.

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Япония
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